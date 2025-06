Nawrocki z uchwałą PKW o wyborze. Zapowiada "zburzenie murów nienawiści"

Uroczystość wręczenia przez PKW prezydentowi-elektowi zaświadczenia o wyborze odbyła się na Zamku Królewskim, z udziałem między innymi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicemarszałków Sejmu Piotra Zgorzelskiego i Krzysztofa Bosaka oraz Jarosława Kaczyńskiego.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak stwierdził, że uroczystość wręczenia zaświadczenia nowo wybranemu prezydentowi jest „zwieńczeniem procesu demokratycznego”.

Prezydent-elekt dziękuje za „budującą frekwencję”

W wystąpieniu po przyjęciu zaświadczenia Karol Nawrocki podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach prezydenckich, bez względu na to, na którego z kandydatów głosowali. Stwierdził, że świadczy to o gotowości Polaków do „wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość”.

Szczególne podziękowania Nawrocki skierował do tych, którzy wsparli jego program. Zapewnił, że zrobi wszystko, aby pod koniec jego kadencji jego wyborcy mieli przekonanie, że zainwestowali swój głos właściwie, że zagłosowali na człowieka. który "Polsce jest gotowy oddać całego siebie".