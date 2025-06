Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Zaprosił go do Polski, otrzymał zaproszenie do USA

Prezydent elekt Karol Nawrocki poinformował, że odbył „bardzo dobrą rozmowę” z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.



Aktualizacja: 10.06.2025 18:43 Publikacja: 10.06.2025 18:23