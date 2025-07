Minister poinformował, że „tylko w 2024 roku doszacowany dochód, czyli dochód, który podmioty starały się zaniżyć z wykorzystaniem cen transferowych, wzrósł prawie o 100 proc. Z danych ministerstwa wynika, że tylko w pierwszej połowie 2025 roku wykryto zaniżanie podatku na kwotę o 30 proc. wyższą niż w całym 2023 roku. To efekt skierowania działań kontrolnych tam, gdzie ryzyka dla fiskusa są największe oraz zmiany podejścia, gdyż teraz kontrolerzy rozliczani są z efektów kwotowych, a nie z samej liczby przeprowadzonych postępowań.

Kraków ma być nowym centrum walki z optymalizacją podatków

Jednym z kluczowych elementów walki z optymalizacja podatkową ma być powstanie Centrum Kompetencyjnego w Krakowie, które ma się stać mózgiem operacji przeciwko wyprowadzaniu zysków z Polski. Jak zaznaczył wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda, jego działalność opierać się będzie na pięciu filarach.

„Pierwszy filar to kontrola i działania operacyjne - mówimy tu o zaawansowanych metodach weryfikacyjnych i współpracy międzynarodowej. Chcemy budować bazę wiedzy, metodykę analizy i skutecznego wykrywania nieuczciwych przedsiębiorców” - podkreślił Łoboda. Drugim filarem ma być analiza i technologia. „Bez wykorzystania nowoczesnych systemów informatycznych nigdy by nam się to nie udało” - mówił Łoboda. Wiceminister przypomniał, że od stycznia 2025 r. obowiązkowy jest Jednolity Plik Kontrolny CIT, który zacznie realnie działać od 2026 roku. To właśnie te dane mają stanowić podstawę do precyzyjnego typowania podejrzanych transakcji i firm.

Równolegle z centrum kompetencyjnym powstaje też Zespół Zadaniowy ds. Agresywnego Planowania Podatkowego, który do 31 października ma przygotować raport w czterech kluczowych obszarach. Celem jest m.in. analiza konkurencyjności polskiego systemu CIT, opracowanie konkretnych narzędzi legislacyjnych i uodpornienie systemu.