– Pewnie badania jakieś, jakieś informacje spowodowały, że premier Tusk postanowił jednak założyć tę zbroję Iron Mana odkurzoną, może trochę zardzewiałą. No i pojawił się w tych drzwiach, wypuścił dym z nozdrzy i załadował baterię, co było zresztą widać po tym, jak pojechał do Pabianic (26 lipca), gdzie był taki dobry stary Donald Tusk – dodał.

Czy Donald Tusk na strach odpowiada większym strachem?

W kontekście tego, iż Donald Tusk w Pabianicach mówił o wojnie, która może grozić Europie za dwa lata, dr Oczkoś stwierdził, iż „w polityce stosuje się często eskalację bólu”. – Czyli jak boli cię ręka, to uderz się w nogę, zapomnisz o bólu ręki – tłumaczył. – I my jesteśmy już poobijanym społeczeństwem, straszliwie poobijanym społeczeństwem. Bardzo dużo ludzi mówi: ja już polityką się nie interesuję. Ci, co głosowali na Trzaskowskiego, w ogóle się wyłączyli. Nie mówię, że wszyscy, ale większość jednak jest na takiej emigracji wewnętrznej – dodał podkreślając, że wyborców „trzeba jakoś pobudzić”.

– Czym możemy przebić strach? No mocniejszym strachem. Jest wojna. Ja wiem, że to brzmi fatalnie, ale jeżeli popatrzymy na wszystkie badania światowe, co najbardziej ludzi w tej chwili motywuje do działania, to jest to strach – mówił też dr Oczkoś.

Eksperta ds. marketingu politycznego spytano też, czego można spodziewać się po prezydenturze Karola Nawrockiego. – My zakładamy być może właściwie, ale zakładamy, że Karol Nawrocki będzie grał w drużynie Jarosława Kaczyńskiego. A mnie się wydaje, że to nie jest takie oczywiste – odparł.

– Konfederacja rośnie w siłę dosyć mocno i może się okazać, że w kluczowym momencie Karol Nawrocki będzie chciał jednak być samodzielnym prezydentem. Jak widzimy, to jest niemożliwe, bo on ma w DNA, że musi mieć wpływ na to wszystko, co się dzieje – zauważył rozmówca Jacka Nizinkiewicza.