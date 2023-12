Na portalu X przedstawia się: "Mama Weroniki i Mikołaja, socjolożka, posłanka, wiceprzewodnicząca PO RP. Świętokrzyskie". Po tym, jak Donald Tusk przedstawił ją jako kandydatkę na ministra napisała: „Potwierdzam. Zbudujemy nowoczesną politykę senioralną. Jej wizytówką będzie bon senioralny i cały system opieki nad osobami starszymi”.

Marzena Okła-Drewnowicz od lat zajmuje się problemami polityki społecznej, prorodzinnej, pomocy osobom niepełnosprawnych i starszym. Dwa lata temu napisała w "Rzeczpospolitej": „Polska socjalna kontra Polska społeczna. To jest dzisiaj oś merytorycznego sporu, jeśli chodzi o politykę prorodzinną. Polska socjalna, którą oferuje Prawo i Sprawiedliwość, to proste pieniężne transfery jako remedium na problemy rodzin. To państwo, które chce przy tym uregulować każdą sferę życia, z tą najważniejszą – prywatną, na czele”.

Jest posłanką od 2007 r. Od dwóch lat jest wiceprzewodniczącą PO. Zasiada w dwóch komisjach sejmowych: polityki senioralnej – jest wiceprzewodniczącą oraz polityki społecznej i rodziny. Najpierw typowana była na ministra pracy i polityki społecznej, ale ten resort otrzymała Lewica.

Pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej. Ma 51 lat. Z wykształcenia jest socjolożką – ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Pracowała w powiatowym urzędzie pracy. W latach 1998-2007 była zastępcą dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Była także m.in. nauczycielką w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, wykładowczynią w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych oraz kierowała miejskimi strukturami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 2006 z ramienia Platformy Obywatelskiej została wybrana do sejmiku województwa świętokrzyskiego.