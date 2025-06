Czytaj więcej Publicystyka Marek Migalski: Wybudzanie Tuska Czy Donald Tusk chciał porażki Rafała Trzaskowskiego? Pewnie nie. Czy może czerpać z niej swoiste...

– Jeśli my ich nie pozamykamy, oni pozamykają nas – mówią nieoficjalnie posłowie PO. I nie są to obawy nieuzasadnione. Tym bardziej że Konfederacja zarzuca duopolowi PO–PiS, że jest między nimi niepisany pakt o nieagresji ostatecznej – my was nie zamykamy, a wy nas. Dlatego Konfederacja będzie chciała z tym zerwać.

Powrót PiS do władzy może być dla obecnie rządzących realnym końcem. W PO nie widzą w Tusku zbawcy, który ich ochroni przed Kaczyńskim. Po przegranych wyborach prezydenckich, które były do wygrania, obawy w partii są większe. W koalicji rządzącej jedynie Nowa Lewica jest lojalna, ale co z tego, skoro i jej wyborcy są niezadowoleni z dokonań premiera. Dlatego Tusk szarpie cuglami. Wotum zaufania ma przeciąć spekulacje nad wymianą szefa rządu i podziałami w koalicji, ale również samej PO. To gest na zewnątrz. A wewnętrz szeptanka przeciwko Tuskowi trwa. Chyba że „Kierownik”, jak nazywają go podwładni, naprawdę przedstawi nowe otwarcie podczas exposé.

Co premier Donald Tusk powie w exposé?

Konkrety – to słowo powtarza się w rozmowach z politykami koalicji 15 października. Tego oczekują od premiera w exposé. Jasno wytyczonych celów i planu dla Polski, który będzie realizowany. Nie tylko obietnic bez pokrycia. Lewica chce 45 mld zł na wsparcie dla budownictwa społecznego i polityki senioralnej. Trzecia Droga chce wsparcia dla przedsiębiorców, zmiany polityki fiskalnej i rzecznika rządu. Oczekiwania koalicjantów są większe. Tekst wystąpienia premiera jest uzgodniony z liderami partyjnymi.

W exposé Tusk będzie chwalił się dokonaniami rządu. Przedstawi plan działania na najbliższe dwa i pół roku. I tu może być problem. Gdyż słów usłyszymy dużo, a o sejmowej środzie będzie się mówiło przez najbliższe dni. Tusk wnioskiem nad wotum zaufania kupuje sobie czas. Ale po drugiej stronie ma przeciwników: PiS, Konfederację, partię Razem, Karola Nawrockiego i prezydenta Andrzeja Dudę, którzy będą go kontrować i grać na koniec rządów koalicji 15 października. Jeśli Tusk nie przedstawi konkretów i nie będzie realizacji działań oraz dobrej komunikacji ze społeczeństwem, zacznie się erozja władzy. Tego chce Jarosław Kaczyński. Nie upadku Tuska, ale osłabienia tych rządów, jak kiedyś SLD. Kiedy Leszek Miller skończył rządzić, jego formacja nie była w stanie wrócić do władzy przez kilkanaście lat. Dopiero teraz, przepoczwarzona, pod wodzą Włodzimierza Czarzastego współrządzi. Ale z tamtą SLD ma już niewiele wspólnego.