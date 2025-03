Jak będzie wyglądała scena polityczna po wyborach?

To będą ważne wybory. Niezależnie od tego, kto wejdzie do drugiej tury, będzie ona decydującą o nowym układzie sił politycznych w Polsce. Doskonale wiemy, że z jednej strony jest Jarosław Kaczyński i rdzeń PC, z drugiej zaś środowisko Zbigniewa Ziobry, z trzeciej strony Błaszczaka, a z czwartej Mateusza Morawieckiego. Wszystkie te grupy ze sobą rywalizują i czekają na to, co się wydarzy w wyborach prezydenckich. Ale jeśli Rafał Trzaskowski osiągnie wynik niezadowalający dla PO, to również spodziewam się ruchów na tej części sceny politycznej. Moim zdaniem lata 2026–2027 będą okresem zmian tektonicznych na polskiej scenie politycznej.

A co się stanie z Trzecią Drogą?

Trzecia Droga nie brała ślubu kościelnego i nie wiązała się na zawsze. Mamy porozumienie na cztery kampanie wyborcze. Kampania prezydencka jest właśnie czwartą. Po wyborach prezydenckich podejmiemy decyzję – czy kontynuujemy ten projekt, czy każdy z nas idzie swoją drogą.