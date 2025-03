Uczciwy i odpowiedzialny (po 44 proc. wskazań badanych), mądry i patriota (odpowiednio: 41 i 38 proc.) – z pogłębionych badań opinii na temat kandydatów na prezydenta wyłania się obraz Szymona Hołowni jako kandydata niemal idealnego. Zdaniem badanych – a większość (70 proc.) uważa, że to najważniejszy problem, którym powinien zająć się nowy prezydent – lider Polski 2050 byłby skuteczniejszy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa niż Karol Nawrocki i Magdalena Biejat, z którymi wygrywa również w kategoriach: gospodarka, dobro obywateli, służba zdrowia, praworządność, edukacja i prawa kobiet. Jednocześnie w większości spraw – wyjątkami są praworządność, polityka zagraniczna, edukacja, prawa kobiet – przegrywa ze Sławomirem Mentzenem, choć są to niewielkie różnice.

Sondaż prezydencki: Szymon Hołownia ma format prezydencki

Obok Magdaleny Biejat Szymon Hołownia jest najmniej polaryzującym kandydatem. Wyżej niż kandydaci PiS, Lewicy i Konfederacji punktuje w oczach uczestników badania silną osobowością i cechami charakteru, a nawet wykształceniem, choć nie jest doktorem, na co, budując rozpoznawalność prezesa IPN, zwraca uwagę sztab Karola Nawrockiego.

Tylko Rafał Trzaskowski wypada lepiej w badaniach ARC Rynek i Opinia dla „Rzeczpospolitej”. Podczas gdy w sondażach lidera Polski 2050 wyprzedza nie tylko kandydat KO, ale również Konfederacji, a jego poparcie nie pokrywa się z wysokimi ocenami, które wystawili mu ankietowani.

Dlaczego Szymon Hołownia dołuje w sondażach?

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Wygląda na to, że Szymon Hołownia ma wszystko, tylko nie elektorat. Tak zresztą rozkłada na czynniki pierwsze jego fenomen poproszona o komentarz przez „Rzeczpospolitą” dr Ewa Marciniak, dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznych. Politolożka zwraca uwagę na to, że gratyfikacja lidera Polski 2050 jest „emocjonalna, ale nie polityczna”. Koresponduje to z obserwacją kierownika zespołu badawczego ARC Rynek i Opinia Grzegorza Sygnowskiego, który uważa, że Szymon Hołownia w temacie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej zbudował się na funkcji marszałka Sejmu, a więc drugiej osoby w państwie.