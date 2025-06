Prezydent elekt dziękuje Robertowi Bąkiewiczowi. „Wypełnia te funkcje, z którymi nie radzi sobie rząd"

Pierwszym tematem poruszonym w „Gościu Wydarzeń” była sytuacja na granicy, gdzie z Niemiec masowo mają być zawracani nielegalni migranci. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przywrócenia kontroli granicznych po stronie polskiej, jeśli nadal będą pojawiały się przypadki nielegalnego przekazywania migrantów z Niemiec do Polski. W poniedziałek odbyła się odprawa z udziałem kierownictwa MSWiA, Straży Granicznej, wojska i policji, podczas której oceniano sytuację na wszystkich granicach państwowych.

Sytuacja na granicy z Niemcami. Nawrocki „nie pozostanie obojętny”

Karol Nawrocki uważa, że Niemcy w tym zakresie nie traktują Polski jak partnera, ale najbardziej, jak mówił, martwi go, że rząd Donalda Tuska kieruje się zasadą divida et impera, czyli dziel i rządź, i doprowadził do tego, że dochodzi do napięć między funkcjonariuszami Straży Granicznej a przedstawicielami ruchu obywatelskiego.

- Chcę wszystkim podziękować, na czele z Robertem Bąkiewiczem, że wypełniają te funkcje państwa, z którymi nie radzi sobie obecny rząd – mówił Nawrocki. Ocenił, że sytuacja na granicy jest „dramatyczna”, po 6 sierpnia, czyli zaprzysiężeniu na urząd, „nie pozostanie wobec niej obojętny” i zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej.

Robert Bąkiewicz, były szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, założyciel i szef Straży Narodowej, obecnie lider Ruchu Obrony Granic, jest bardzo aktywny na granicy polsko-niemieckiej, gdzie organizuje i koordynuje działania antyimigranckie. Bąkiewicz oskarża niemieckie służby o celowe przerzucanie nielegalnych migrantów na polskie terytorium i twierdzi, że niemiecka policja świadomie łamie prawo, próbując omijać polskie patrole.