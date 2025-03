W rozmowie z TVN24 szef MSZ Radosław Sikorski mówił, że póki w Rosji władzę sprawuje Władimir Putin, to Polska nie może być pewna dalszych działań Kremla.

- Koniunktura dla Polski jest gorsza niż dekadę temu, ale dzięki Bogu Polska jest znacznie silniejsza i mamy sojuszników. Nie jesteśmy sami. Bardzo wiele od nas zależy, jak staniemy na wysokości zadania w dozbrajaniu się w Europie, jak wzmocnimy Unię Europejską i jak zachowamy Sojusz Północnoatlantycki, a przede wszystkim, jak pomożemy Ukrainie odeprzeć agresję - mówił minister spraw zagranicznych.

- Sposób zakończenia wojny (na Ukrainie – red.) będzie stanowił o korelacji sił na naszym kontynencie i też o poczuciu bezpieczeństwa. Sądzę, że nie możemy być pewni, co nasz duży sąsiad – Rosja zrobi, dopóki na czele tego kraju jest Władimir Putin. Pamiętajmy, co było źródłem zimnej wojny. Była to natura systemu sowieckiego, który był totalitarny do wewnątrz i ekspansjonistyczny do zewnątrz. Rosja jest dzisiaj krwawą dyktaturą. Ma więcej więźniów politycznych niż schyłkowy Związek Radziecki. Zbudowała ideologię, wyprała mózgi, o powrocie do imperium. Rosja z tym przywództwem i z taką ideologią państwową będzie zagrożeniem tak długo, jak ma to przywództwo - dodał.

Radosław Sikorski: Władimir Putin odnosi pyrrusowe zwycięstwa na Ukrainie

Zdaniem szefa MSZ Rosja „wygrywa i przegrywa tę wojnę". - Ostatnio odnosi pyrrusowe zwycięstwa – ocenił. - Putin w ostatnich miesiącach rzucił na śmierć dziesiątki tysięcy żołnierzy dokładnie po to, by po dojściu do władzy Donalda Trumpa, osiągnąć efekt, że jest niby w natarciu. Jeździłem pod Czasiw Jar już dwa lata temu i do tej pory Rosjanie go nie zdobyli. W międzyczasie Ukraińcy zbudowali 200 fabryk zbrojeniowych, w zeszłym roku wyprodukowali półtora miliona dronów, w tym roku chcą wyprodukować 4,5 mln dronów, uderzają coraz głębiej w rosyjskie lotniska i centra dowodzenia. Putin nie może mieć nadziei, że zdobędzie Kijów. Ukraina nie jest bezwolną ofiarą, dzielnie walczy i ma sojuszników – powiedział szef MSZ.