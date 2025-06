Odnosząc się do nieprawidłowości stwierdzonych teraz w kilkunastu komisjach Wojciech Hermeliński ocenił, że mogło to być „niechlujstwo czy niedbalstwo ze strony członków komisji, brak dołożenia starań, niedopatrzenie”. - Bo z tego co czytam w internecie, to najwięcej problemów wynikało w momencie, kiedy operator dokonywał przepisywania danych z protokołu do systemu informatycznego, wtedy dochodziło do zamiany głosów - być może celowo, może nie, tego nie wiem. Z tego wniosek, że jednak dokładność czy sumienność członków komisji i mężów zaufania była niewystarczająca - kontynuował.

Wojciech Hermeliński o wyborach prezydenckich: Co do zasady, wszystkie głosy powinny zostać ponownie przeliczone

Pytany, czy według niego wszystkie głosy powinny zostać przeliczone ponownie, rozmówca Jacka Nizinkiewicza odparł: - Co do zasady uważam, że tak.

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w poszczególnych obwodach (MAPA) Foto: PAP

- No bo jeżeli już jest tyle podejrzeń, tyle ustalono w wyniku badania tych kilkunastu czy może do dnia dzisiejszego kilkudziesięciu komisji, że w nich dochodziło do pomyłek co najmniej, to myślę, że w wielu innych komisjach pewnie też. Zasada prawdopodobieństwa chyba wskazuje na to, żeby liczyć się z tym, że w innych komisjach też mogło dojść do tego rodzaju historii, nie wiem czy celowo, czy niecelowo, ale prawdopodobnie były – argumentował. Na poparcie swoich słów przywołał fragmenty artykułów 2. („Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym”) oraz 62. konstytucji („Obywatel polski ma prawo (...) wybierania prezydenta Rzeczypospolitej”).

- Jeżeli tutaj nie wiadomo, czy głos oddany na jednego kandydata czy na drugiego został poprawnie zaliczony, no to co to za prawo do głosowania, które jest źle realizowane? Uważam, że w oparciu o przepisy konstytucji powinno się rozważyć możliwość przeliczenia tych wszystkich głosów. Tylko że to już jest za późno. Trzeba było robić to dużo wcześniej - oświadczył.