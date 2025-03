Konstytucjonalista przekazał, że we wtorek zbierze się stała sejmowa podkomisja do spraw nowelizacji prawa wyborczego, na której zaprezentowane zostaną dwie ekspertyzy, w tym jedna jego autorstwa. Dotyczą one tego, co należy zrobić, by prezydent elekt mógł objąć urząd i by można było orzec o ważności bądź nieważności wyborów.