Nawrocki podkreślił, że w komisjach wyborczych pracowali oraz mężami zaufania byli przedstawiciele różnych partii, kandydatów i środowisk, a podważanie wyniku wyborów to także podważanie ich pracy. - Ja do tego podchodzę z głębokim spokojem, choć oczywiście nie bagatelizuję tego. (...) Patrząc w kategoriach logicznych, zdrowego rozsądku, polityki, sytuacji Polski na arenie międzynarodowej jest to rzecz, która budzi z jednej strony trwogę, a z drugiej wygląda jak tragikomedia – powiedział w Republice Nawrocki.

Karol Nawrocki podczas swojego wieczoru wyborczego po drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Karol Nawrocki zapowiada wniosek o referendum

Prezydent elekt był też w wywiadzie pytany o spór o praworządność oraz swą przyszłą współpracę z Donaldem Tuskiem. - Już przygotowujemy ze współpracownikami i specjalistami pewne rozwiązania. Po 6 sierpnia będzie czas na konkretyzowanie tego – zapowiedział. Stwierdził, że usystematyzowanie i naprawa systemu praworządności jest „niezbędnym zabiegiem”, a on „ze świeżym mandatem prezydenta popartego przez blisko 11 milionów obywateli temu procesowi” będzie się nie tylko temu procesowi przyglądał, ale także będzie go inicjował.

Nawrocki zaznaczył, że w czasie kampanii wyborczej mówił, że daje środowiskom politycznym czas do lutego 2026 r. na „usystematyzowanie wymiaru sprawiedliwości i całego systemu praworządności w Polsce”. - Nie wycofuję się z tej obietnicy. Jeśli ten proces się nie uda, w lutym 2026 r. zwrócę się do Senatu w sprawie ogólnonarodowego referendum - oświadczył. - Jeśli politycy sobie nie poradzą z polskim wymiarem sprawiedliwości, to my, obywatele, naprawimy wymiar sprawiedliwości - dodał.

Karol Nawrocki: W rzeczach dobrych dla Polaków pan premier Donald Tusk może na mnie liczyć

Odnosząc się do rządu koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy Karol Nawrocki powiedział w rozmowie z Telewizją Republika, że jest gotowy pomóc Donaldowi Tuskowi w realizacji obietnic z kampanii parlamentarnej z 2023 r., czyli części 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Mówił, że tak sobie wyobraża współpracę prezydenta z premierem, że dobre dla Polaków projekty trzeba popierać. W tym kontekście wymienił obiecywane przez KO podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.