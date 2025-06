- Objęcie stanowiska szefa kancelarii prezydenta przez Przemysława Czarnka negatywnie częściej oceniłyby kobiety (63 proc.) niż mężczyźni (52 proc.). Taki pomysł krytykuje ponad sześciu na dziesięciu badanych (62 proc.) do 24 roku życia i blisko dwie na trzy osoby (64 proc.) z wyższym wykształceniem. Ze względu na wysokość dochodu jest to opinia najczęściej wyrażana poprzez badanych, których dochód przekracza 7000 zł netto (65 proc.). Zdecydowanie częściej niż pozostali takie zdanie podzielają respondenci z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (73 proc.) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 czerwca 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.