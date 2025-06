II tura wyborów prezydenckich w Polsce odbyła się 1 czerwca. Zwyciężył prezes IPN, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskując 50,89 proc. głosów i pokonując Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, który zdobył 49,11 proc. głosów.

Wybory prezydenckie w Polsce: Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim różnicą 369 451 głosów

Karol Nawrocki otrzymał w wyborach 10 606 628 głosów i był to drugi najlepszy wynik kandydata startującego w wyborach prezydenckich w Polsce po 1989 roku (nieznacznie lepszy wynik w II turze w 1990 roku uzyskał Lech Wałęsa). Z kolei Rafał Trzaskowski zdobył 10 237 177 głosów. Różnica głosów między kandydatami wyniosła 369 451 głosów.

O ważności wyborów na prezydenta rozstrzyga Sąd Najwyższy, który ma na to czas do 2 lipca 2025 roku. Do 16 czerwca 2025 roku obywatele mogli składać protesty wyborcze do Sądu Najwyższego. Ostatecznie takich protestów wpłynąć miało ok. 50 tysięcy protestów.

Po II turze wyborów prezydenckich zaczęto zwracać uwagę na anomalie występujące w niektórych komisjach wyborczych między I a II turą wyborów. Chodzi o sytuację, w której jeden z kandydatów w danej komisji w II turze uzyskiwał wynik zbliżony, albo nawet gorszy od tego w I turze.