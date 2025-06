- Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie - zacytował premier Donald Tusk. - Prawo to jest zapisane w konstytucji nieprzypadkowo. Autorzy konstytucji i chyba my wszyscy uznaliśmy swego czasu, że prawo do głosowania to jest także prawo do bycia poważnie traktowanym. (...) Organa władzy, odpowiedzialne za przebieg i ocenę wyborów muszą z całym szacunkiem, respektem i z determinacją rozpatrywać wszystkie protesty obywateli - przekonywał Donald Tusk.

Donald Tusk: W Bielsku-Białej „doszło do regularnego, ordynarnego fałszerstwa”

- To jest uderzające. Oni wszyscy, podobnie jak my, jesteśmy po to, żebyśmy zrobili wszystko, żeby to wyjaśnić, a nie żeby ukryć. - Te wybory nie będą ważne z punktu widzenia obywateli, jeśli nie wyjaśnimy tych wszystkich protestów. - Kiedy do państwa mówiłem, przyszła ta uderzająca, bulwersująca informacja z Bielska-Białej, przecież nie na moje polecenie, tylko Sądu Najwyższego (...) gdzie przeliczono głosy i gdzie doszło nie do nieprawidłowości, nie do pomyłki, ale do regularnego, ordynarnego fałszerstwa, gdzie przesunięto 160 głosów z miejsca, gdzie były głosy na jednego kandydata, na drugie miejsce i zapakowano je w depozycie tak, jakby padły na pana (Karola) Nawrockiego – mówił premier Donald Tusk.

Są wstępne oceny z 800 komisji. „Zaskakujące rezultaty”

Dodał, że w tej chwili „wstępne oceny sytuacji z 800 komisji” pokazują „zaskakujące rezultaty”. - Wszędzie tam, gdzie dochodzi do ponownego przeliczenia i sprawdzenia, Mińsk, Grudziądz, Bielsko-Biała, Kraków, wszędzie tam widać wyraźnie (...), że dochodziło albo do manipulacji, albo fałszerstwa, albo pomyłek - mówił premier Donald Tusk, zaznaczając, że nie ma zamiaru wydawać poleceń ani rekomendacji Sądowi Najwyższemu ani Marszałkowi Sejmu, ale to, co należy do odpowiedzialności rządu, to jest praca prokuratury. Zadaniem prokuratury nie jest kwestionowanie wyniku wyborów. Ale wszędzie tam, gdzie jest podejrzenie popełnienia fałszerstwa, przestępstwa, prokuratura będzie sprawdzała i ścigała tego typu zdarzenia - zapowiedział Donald Tusk.