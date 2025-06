Bielana pytano czy, w związku z doniesieniami o nieprawidłowościach przy liczeniu głosów w II turze wyborów prezydenckich, powinno dojść do ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach prezydenckich.

Reklama

Adam Bielan: Podważanie wyników wyborów podważa zaufanie do procesu demokratycznego

- Nie widzę takiej potrzeby i uważam to, co organizuje część polityków Platformy, spod znaku Romana Giertycha, za bardzo groźne – odparł Bielan.

- Podpisuję się pod słowami Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, którzy mówili, że podważanie wyników wyborów podważa zaufanie do procesu demokratycznego. Jeśli nie ma ku temu podstaw, to jest to działanie bardzo niebezpieczne – dodał europoseł PiS.

Twierdzenie, że opozycja, która ma mniejszość w Sejmie, Senacie, ma sfałszować wyniki wyborów przeciwko kandydatowi rządowemu (...) jest absurdalne Adam Bielan, europoseł PiS

A co z doniesieniami o nieprawidłowościach przy liczeniu głosów w kilkudziesięciu komisjach wyborczych?