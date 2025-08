Tunel, który będzie miał 4,6 km długości i 14 metrów średnicy, zostanie wydrążony za pomocą jednej z największych maszyn TBM w Polsce. Prace rozpoczną się w komorze startowej na Retkini w 2026 roku. W czerwcu 2025 roku zakończyła się procedura przetargowa – wykonawcą inwestycji została firma PORR, która ma już doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac inżynieryjnych w Polsce i Europie.

Ta inwestycja to nie tylko ogromna operacja budowlana – to także projekt, w którym szczególny nacisk położono na ochronę istniejących zabudowań i szacunek wobec historycznego charakteru Łodzi.

Jednym z kluczowych punktów na trasie tunelu jest teren Łódzkiego Domu Kultury, który zlokalizowany jest tuż nad miejscem przyszłej komory odbiorczej TBM. To miejsce szczególne – nie tylko na mapie miasta, ale i w pamięci łodzian. ŁDK to nie tylko historyczny budynek, ale instytucja o kilkudziesięcioletniej tradycji, będąca jednym z najważniejszych centrów kultury i życia społecznego w powojennej Łodzi. Modernistyczna bryła Łódzkiego Domu Kultury powstała w latach 1935–1939 jako dom-pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Na placu przed wschodnim wejściem do budynku znajduje się jego pomnik. Po wojnie działał nadal stanowiąc symbol odradzającej się tożsamości miejskiej. Z czasem przekształcił się w miejsce spotkań artystów, animatorów i mieszkańców – otwarte na różnorodność i dialog społeczny.

Dziś ŁDK to przestrzeń żywa i aktywna – odbywają się tu liczne wystawy, warsztaty, projekcje filmowe, koncerty i wydarzenia literackie. Instytucja stale współpracuje z twórcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami młodych artystów, wzmacniając kulturowy potencjał miasta. Łódzki Dom Kultury pozostaje ważnym ogniwem miejskiego ekosystemu kulturalnego – z szacunkiem dla swojej historii i z otwartością na przyszłość.

Z tego względu projektanci, inżynierowie i inwestorzy położyli szczególny nacisk na ochronę struktury budynku i jego otoczenia. Zakończyły się prace zasadnicze przy wzmacnianiu fundamentów za pomocą mikropali oraz kolumn jet-grouting stanowiących dodatkowe punkty podparcia konstrukcji. Łącznie wykonano ich około 1400. Technologia ta polega na wtłaczaniu w grunt zaczynu cementowego pod ciśnieniem w celu stworzenia kolumny cementogruntu, a tym samym wzmocnienia podłoża. Mikropale są sztywnymi elementami przenoszącymi obciążenia na głębsze, mocniejsze warstwy gruntu. Wykonywane przez firmę Keller Polska prace mają na celu zabezpieczenie budynku ŁDK w celu umożliwienia wybudowania komory odbiorczej. W kolejnym etapie firma odtworzy wnętrze budynku, które musiało zostać rozebrane na czas prac wzmacniających. Eksperci z zakresu geotechniki i budownictwa prowadzą także badania diagnostyczne, by zabezpieczyć fundamenty i zapewnić pełną stabilność w czasie inwestycji.

To tylko jedna z wielu czynności podejmowanych w celu zabezpieczenia budynków na trasie tunelu – zawsze z myślą o ochronie zabytków, kamienic i kulturowo cennych miejsc, które nadają Łodzi jej wyjątkowy charakter. Projekt CPK nie odcina się od historii – przeciwnie, traktuje ją jako integralny element inwestycji i z pełną odpowiedzialnością dba o jej zachowanie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom znajdujących się na trasie tunelu, nawet w kontekście dynamicznego rozwoju miasta i infrastruktury transportowej.

Efektem tej inwestycji ma być nie tylko nowoczesne połączenie kolejowe, ale także przełamanie historycznych barier urbanistycznych, które przez dekady dzieliły miasto. Dzięki integracji tunelu dalekobieżnego z tunelem aglomeracyjnym PKP PLK, Łódź zyska nową oś transportową, spinającą jej wschodnią i zachodnią część. To szansa na zupełnie nową jakość podróży – zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej.

Z czasem tunel stanie się częścią strategicznej linii kolejowej nr 85 – infrastruktury istotnej nie tylko dla transportu cywilnego, ale również dla obronności, mogącej pełnić funkcje logistyczne w sytuacjach kryzysowych.

To inwestycja przyszłości, która skutecznie łączy ambicje rozwojowe z odpowiedzialnością wobec przeszłości. W centrum tej równowagi znajduje się właśnie Łódzki Dom Kultury – symboliczny strażnik pamięci miasta, który przetrwa nawet najgłębsze zmiany, również te prowadzone pod jego fundamentami.

