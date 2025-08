Czym ryzykuje Etiopia pomagając Rosji?

Teraz jednym z możliwych sposobów obejścia ograniczeń wynikających z sankcji jest wykorzystanie samolotów Boeing i Airbus zarejestrowanych w Etiopii, z etiopską załogą i obsługą techniczną. Jednak, jak podkreśla „ch-aviation”, taka umowa mogłaby wzbudzić poważne wątpliwości regulatorów USA i Unii Europejskiej. A to z kolei może mieć fatalne konsekwencje dla samych etiopskich linii. Ethiopian Airlines może zostać odcięty od zachodnich tras i przestrzeni powietrznej.

Do tego, z powodu zakłóceń w harmonogramie dostaw od Airbusa i Boeinga, etiopskie linie borykają się z niedoborem nowych samolotów. Według „ch-aviation”, 11 samolotów A350-900 i 11 Boeingów 787-9 trafi do floty Ethiopian Airlines dopiero w 2028 roku, czyli rok później niż pierwotnie planowano.

Co Rosja jest gotowa dać Etiopii w zamian? Niewiele. M.in. dostawę rosyjskiego sprzętu nawigacyjnego oraz udział w rozwoju infrastruktury napraw lotniczych w Etiopii. To, o czym się głośno nie mówi, to etiopski dług wobec Moskwy. Delegacja rosyjska chce też, by Etiopia poparła Rosję w głosowaniu nad składem Rady ICAO (Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego).

Etiopskie władze zdają sobie sprawę z ryzyka. Na razie wyraziły jedynie „gotowość do wnikliwego przeanalizowania propozycji Moskwy po konsultacjach z innymi zainteresowanymi agencjami”.