Jak donosi gazeta RBK, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją, pracownicy centrali RŻD i zarządów kolejowych – w tym w Moskwie, będą do końca roku, co miesiąc brać dwa dni bezpłatnego wolnego, inaczej stracą pracę. Decyzja dotyczy na razie wyłącznie administracji i została uzgodniona ze związkami zawodowymi pracowników kolei.

Coraz mniej towarów do przewożenia

Od początku wojny z Ukrainą RŻD odnotowały gwałtowny spadek przewozów towarowych: o 3,9 proc. w 2022 r., o 0,2 proc. w 2023 r. i o 4,1 proc. w 2024 r. – to rekordowy wynik w ciągu ostatnich 15 lat. W okresie styczeń–lipiec 2025 r. przewozy spadły o kolejne 7,3 proc. w ujęciu rok do roku. Niemal wszystkie kategorie przewozów były na minusie, co odzwierciedla upadek cywilnych sektorów rosyjskiej gospodarki oraz importu: węgiel o 3,6 proc., koks o 14,8 proc. ropa i produkty naftowe o 4,7 proc., cement o 14,1 proc., materiały budowlane o 17 proc. i surowce przemysłowe o 19,4proc. Rekordowy spadek – o 35,6 proc. jest w przewozach zboża.

Aby związać koniec z końcem, RŻD obcięły inwestycje o prawie 40 proc., wstrzymując duże projekty budowy kolei, w tym rozbudowę Magistrali Bajkalsko-Amurskiej (BAM) i Kolei Transsyberyjskiej, służącej do transportu surowców do Chin. Obcięto wydatki na odnowę i modernizację środków trwałych, w tym torów kolejowych, a także na zakup lokomotyw i wagonów.

Zysk 22 razy mniejszy

Zgodnie z planem finansowym Rosyjskich Kolei Państwowych, w tym roku monopolista straci 87 mld rubli z powodu spadku przewozów towarowych: zgodnie z nowym planem roczne przychody korporacji państwowej wyniosą 2,711 bln rubli zamiast 2,8 bln. Wielkość przewozów towarowych w 2025 roku zmniejszy się o 36,7 mln ton, do 1,205 mld ton, czyli o 3 proc. mniej niż planowano, poinformowała agencja Reuters, powołując się na niepubliczne materiały RŻD.