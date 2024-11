Program inwestycyjny RŻD – państwowego monopolisty transportowego Rosji – zostanie w 2025 roku zmniejszony o 37 proc., dowiedziała się rosyjska gazeta „Kommiersant”. Nakłady inwestycyjne kolei rosyjskich zostaną zmniejszone z 1,3 bln rubli do 834 mld rubli (32,5 mld zł), z czego prawie cała kwota zostanie przeznaczona na bieżącą działalność.

Koleje Rosji nie radzą sobie z długiem

Inwestycje w modernizację sztandarowych linii syberyjskich – BAM-u i Kolei Transsyberyjskiej – w celu zwiększenia przepustowości w kierunku wschodnim mają zostać zmniejszone pięciokrotnie, do 75 mld rubli (2,92 mld zł). Co ciekawe, wydatki na rozwój linii dojazdowych do portów europejskiej części Rosji zostaną praktycznie zamrożone.

Czytaj więcej Transport Rosyjskie koleje porzucają składy w polu. Sytuacja jest dramatyczna Rosyjskim kolejom brakuje co najmniej 2500 maszynistów. Porzucone w szczerym polu składy kontenerowe czekają dwa, trzy miesiące na rozładunek. Terminale kolejowe wstrzymały przyjmowanie ładunków, bo nie mają na nie miejsca. Przewozy towarowe zmniejszyły się o połowę. Importerzy alarmują Kreml.

Głównym problemem RŻD, które obsługują największą sieć kolejową na świecie, jest zadłużenie i rosnące stopy procentowe, poinformowały „Kommiersanta” źródła zbliżone do spółki i sektora bankowego. Według stanu na połowę 2024 roku całkowite zadłużenie rosyjskiego przewoźnika sięgnęło 2,54 bln rubli (dziś to 100 mld zł), a do 2025 roku może wzrosnąć do 3,9 bln rubli – napisał Reuters, powołując się na wewnętrzne dokumenty RŻD.

Według agencji, w przyszłym roku na samą obsługę długu koleje rosyjskie będą musiały wydać 688 mld rubli (28,8 mld zł), czyli prawie sześć razy więcej niż w 2023 roku. Zysk spółki może zmniejszyć się o połowę – do 81,6 mld rubli (3,18 mld zł).