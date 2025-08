Żabka mile zaskoczyła. Chce jeszcze podkręcić tempo

Jakie wyniki miała Żabka w II kwartale 2025 r.

W samym II kwartale 2025 r. Żabka miała 1 057 mln zł (+20,1 proc. rok do roku) skorygowanej EBITDA wobec 993,5 mln zł średnio oczekiwanej przez analityków. Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 19,2 proc. do 533 mln zł wobec 498,5 mln zł prognozy rynkowej.

Z kolei zysk netto poszedł w górę o 22,4 proc. do 192 mln zł, podczas gdy analitycy oczekiwali średnio 179 mln zł. Natomiast przychody wyniosły 7,12 mld zł (+16,2 proc.) i były zbliżone do oczekiwań.

Jakie plany ma Żabka na 2025 r.

Na koniec czerwca 2025 r. sieć liczyła 11 793 sklepy, co oznacza wzrost o niemal 11 proc. rok do roku. Grupa planuje przyspieszyć ekspansję i w 2025 r. uruchomić ponad 1 300 placówek w Polsce i w Rumunii, wobec wcześniejszych planów zakładających 1 100 otwarć.

– Przyspieszamy ekspansję. W ciągu sześciu miesięcy otworzyliśmy ponad 800 nowych placówek, co przybliża nas do realizacji nowego celu: ponad 1300 otwarć w całym 2025 r. Dynamiczny rozwój obserwujemy również na rynku rumuńskim, gdzie sieć Froo uruchomiła ponad 100 sklepów zaledwie rok po debiucie. W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na zwiększaniu efektywności oraz realizacji strategicznego celu, jakim jest podwojenie wartości sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023–2028 – komentuje Tomasz Suchański, prezes Żabki.

Z kolei wiceprezes Tomasz Blicharski podkreśla że w I półroczu 2025 r. Żabka, według danych Nielsena, rozwijała się ponad dwukrotnie szybciej niż rynek, zwiększając udział o 0,7 pkt proc. do 10,6 proc. z 9,9 proc. rok wcześniej.

– W czerwcu 2025 r. zakończyliśmy strategiczny projekt montażu pieców gastronomicznych we wszystkich sklepach, dzięki czemu możemy rozwijać menu posiłków na ciepło w skali całej Polski. Przyczyniło się to do dwucyfrowego wzrostu sprzedaży dań gotowych, co znacząco wsparło wzrost sprzedaży LfL w I półroczu o 6,1 proc. – wskazuje wiceprezes. Dodaje, że w całym 2025 r. zarząd spodziewa się solidnego wzrostu sprzedaży LfL, w przedziale od średnich do wysokich jednocyfrowych wartości procentowych.