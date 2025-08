Wśród podpisanych ustaw jest także nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Reguluje ona zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez marynarzy, w szczególności tych wykonujących pracę na morzu na statkach pływających pod banderami państw nienależących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa wprowadza też rozwiązania przyjazne armatorom, zapewniające konkurencyjne warunki wobec innych państw, w tym krajów UE, co ma sprzyjać zwiększeniu liczby statków rejestrowanych pod polską banderą. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2026 r.

Więcej państwowych pieniędzy na mieszkania

Andrzej Duda podpisał za to nowelizację ustawy zwiększającej limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wsparcie budownictwa społecznego. W 2026 r. wydatki te mają wynosić blisko 6 mld zł, a do 2030 r. zwiększyć się do 10 mld zł. Ma to umożliwić zwiększenie skali inwestycji w remonty gminnych pustostanów, których – według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 r. - jest ponad 113 tys. Zdaniem resortu rozwoju do 2030 r. do użytkowania będzie mogło zostać przywróconych 75 tys. lokali.

Zgodnie z uchwaloną ustawą do 2030 r. na budownictwo komunalne i społeczne z budżetu państwa do Funduszu Dopłat trafi ok. 40 mld zł, które zostaną przeznaczone na bezzwrotne granty w ramach programu BSK. Poza bezzwrotną pomocą gmina, TBS, SIM lub spółdzielnia mieszkaniowa mogą ubiegać się tani kredyt mieszkaniowy z programu SBC, którego działanie ustawa przedłuża na rok 2026 r. Z tego źródła w tym i kolejnym roku beneficjenci mogą pozyskać 7 mld złotych.

Ze środków Funduszu Dopłat, w ramach programu BSK, wsparcie ma być również udzielane na inwestycje związane z budową i remontami domów studenckich.

Nowelizacja znosi także normy dotyczące liczby miejsc parkingowych w tzw. specustawie mieszkaniowej. Do tej pory w przypadku inwestycji w zabudowie śródmiejskiej na jedno mieszkanie musiało przypadać jedno miejsce parkingowe, a poza zabudową śródmiejską - 1,5. Teraz o liczbie miejsc parkingowych decydować będą samorządy.