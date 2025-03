Zwiększone limity wydatków budżetowych na realizację programu BSK mają także pozwolić na remonty gminnych pustostanów, których według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 r. w zasobach gminnych jest w Polsce 113,3 tys. Zdaniem adwokata Michała Semetkowskiego z kancelarii Act Legal Poland remonty pustostanów umożliwiłyby zwiększenie dostępności lokali.

Wskutek przyjętego projektu bezzwrotnym wsparciem do 80 proc. kosztów inwestycji objęte zostaną także uczelnie publiczne, które zdecydują się na budowę lub remont akademików.

Ministerstwo „załata” także lukę w prawie. Określi brakujące stawki składek od deweloperów

Projekt wypełnia także lukę w prawie dotyczącą brakującej stawki składki opłacanej przez deweloperów na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny od umów zawartych po 1 lipca 2024 r. Chodzi o przedsięwzięcia deweloperskie, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i przed tym dniem zawarto co najmniej jedną umowę deweloperską. Wysokość składki ma być wyliczana według stawki procentowej obowiązującej 1 lipca 2022 r. Kwota szacowanych wpływów do DFG z tytułu odprowadzonych składek to ok. 70 mln zł.

– Z punktu widzenia inwestorów i ich klientów rozwiązanie to jest na pewno lepsze niż wprowadzenie gremialnie w odniesieniu do wszystkich nowych umów zawieranych przez deweloperów podwyższonej składki na DFG – tłumaczy dr Agnieszka Grabowska-Toś, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś. Zauważa, że obowiązek uiszczania podwyższonych składek przez deweloperów mógłby skutkować wzrostem cen mieszkań. Rozwiązanie to byłoby nieodpowiednie także z innego powodu – skutkowałoby w istocie zbiorową odpowiedzialnością wszystkich nowych nabywców mieszkań za błędy popełnione w tym przypadku przez ustawodawcę.

Czytaj więcej Samorząd Marek Wójcik: Samorządy będą mogły w większym zakresie realizować zadania z zakresu mieszkalnictwa Powrót do użytkowania wieczystego, w ściśle określonych warunkach, ma wzmocnić możliwość kontroli samorządów nad realizacją przedsięwzięć mieszkaniowych. Nałożenie wymogu zrealizowania inwestycji w ciągu pięciu lat zmobilizuje samorządy do działania – mówi Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych.

Liczbę miejsc parkingowych ustali gmina

Projekt zakłada także, że minimalny współczynnik parkingowy przy inwestycjach mieszkaniowych znów ustalany będzie przez gminy. Jest to długo oczekiwana przez samorządy zmiana, która pozwoli im na modyfikację liczby miejsc parkingowych, uwzględniając w danym miejscu dostęp do transportu publicznego czy sieci dróg rowerowych. Od maja 2023 r. inwestorzy realizujący inwestycje mieszkaniowe na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej są zobowiązani do wyznaczania co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie lub jednego miejsca w obszarze zabudowy śródmiejskiej. Teraz gminy będą mogły przy swoich inwestycjach samodzielnie decydować o potrzebnej liczbie miejsc parkingowych.