Obwodowej Komisji Wyborczej nr 95 w Krakowie,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Oleśnie,

Obwodowej Komisji nr 13 w Mińsku Mazowieckim,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Strzelcach Opolskich,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 w Grudziądzu,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku,

Obwodowych Komisji Wyborczych nr 30 i 61 w Bielsku-Białej,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Tarnowie,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 53 w Katowicach,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 35 w Tychach,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Kamiennej Górze,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Brześciu Kujawskim.

Wybory prezydenckie 2025. Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w niektórych komisjach

Jedną z komisji wymienionych w komunikacie SN, w której dojdzie do ponownych przeliczeń, jest obwodowa komisja wyborcza nr 95 w Krakowie. Miało w niej dojść do odwrotnego przypisania głosów oddanych w drugiej turze – głosy oddane na Karola Nawrockiego miały zostać przypisane Rafałowi Trzaskowskiemu i odwrotnie. Komisarz wyborczy w Krakowie informował, że przedstawiciele komisji zgłosili pomyłkę do urzędu miasta i komisji okręgowej, która zajęła się wyjaśnieniem sprawy. Media donosiły także o rzekomych nieprawidłowościach w innych komisjach, m.in. w Mińsku Mazowieckim, gdzie także miało dojść do omyłkowej zamiany głosów w drugiej turze.

O możliwości dokonania oględzin SN informował już wcześniej.

„W trakcie rozpoznawania protestów kwestionujących ustalenia wyników głosowania lub wyniku wyborów Sąd Najwyższy może dopuścić dowód z oględzin kart wyborczych, w praktyce prowadzący do podobnego efektu, jak ponowne przeliczenie kart. Z reguły, Sąd Najwyższy zleca przeprowadzenie takiego dowodu właściwemu sądowi rejonowemu w ramach odezwy o udzielenie pomocy sądowej. Wówczas to sąd rejonowy, a nie Sąd Najwyższy, na posiedzeniu przeprowadza dowód, o wyniku którego informuje Sąd Najwyższy” - czytamy w jednym z poprzednich komunikatów SN.