Sobkowiak mówiła jednocześnie, że przez ostatnie sześć miesięcy dało się zauważyć znaczącą zmianę w podejściu niektórych państw członkowskich. – Zdecydowanie to się zmieniło – powiedziała, przypominając brak zrozumienia dla polskich ostrzeżeń po aneksji Krymu w 2014 roku. Jej zdaniem agresja Rosji na Ukrainę i zmiana w Białym Domu były momentami przebudzenia dla Europy.

W tym kontekście wiceministra ds. UE wskazała na wspólną inicjatywę premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, dotyczącą zachęt do inwestowania w bezpieczeństwo. – Polska wydaje dziś najwięcej na zbrojenia w całym NATO – zaznaczyła, podając wartość 4,73 proc. PKB. Jej zdaniem, wielu członków Unii nie było dotąd skłonnych do większych wydatków w tym obszarze, ale zmiana regulacji – wynegocjowana przez Polskę – sprawiła, że inwestycje w obronność nie będą wliczane do deficytu i długu publicznego.

Sobkowiak tłumaczyła, że dla obywateli oznacza to realne korzyści: kraje unikają zagrożenia związanego z procedurą nadmiernego deficytu, co w przeciwnym razie mogłoby prowadzić do cięć budżetowych i zmniejszenia transferów unijnych. Jako przykład podała Niemcy, które – jak zauważyła – są gotowe nawet zmieniać swoją konstytucję, by zwiększyć wydatki na obronność.

Wiceministra podkreśliła również, że pojęcie bezpieczeństwa nie ogranicza się dziś do aspektów militarnych. – Mówimy też o walce z dezinformacją. Dzisiaj dezinformacja jest jednym z narzędzi wojny hybrydowej – powiedziała, wskazując, że to również był jeden z priorytetów polskiej prezydencji. W tym kontekście wymieniła także niezależność energetyczną i konkurencyjność gospodarczą jako elementy nowoczesnego rozumienia bezpieczeństwa.