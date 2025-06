Tusk zapowiedział, że będzie „zwracał się do prokuratora generalnego, aby nie wahał się przed podjęciem działań”, a być może nawet „utworzeniem specjalnego zespołu” wobec „zdarzeń, które mają być może charakter przestępstwa, jeśli chodzi o nadużycia czy fałszowanie wyborów”.

Rząd nie powinien się wtrącać w same procedury wyborcze, to byłoby złe, z punktu widzenia fundament.ów demokracji Donald Tusk, premier

- Nie dlatego, że moim zadaniem jest wywrócenie wyników wyborów. Ale państwo polskie nie może lekceważyć żadnego sygnału o nieprawidłowościach. (...) Żaden głos nie może być lekceważony – podkreślił szef rządu.

Donald Tusk: Jest powód, możliwość i prane podstawy, by przeliczyć głosy w każdym miejscu w Polsce

Tusk mówił też, że „skala tych nieprawidłowości, chyba ze złą wolą” o których wiadomo jest coraz większa. - Z dnia na dzień, co godzinę, dochodzą jakieś nowe fakty, które muszą być sprawdzane, że te złe rzeczy działy się w bardzo wielu miejscach – dodał.

- Rząd nie powinien się wtrącać w same procedury wyborcze, to byłoby złe, z punktu widzenia fundament.ów demokracji. Skoro i SN, i PKW uznają, że tam gdzie są ewidentne sygnały o nieprawidłowościach należy głosy przeliczyć, to ja nie mam żadnych wątpliwości. Skoro zdecydowano się, i to nie jest przecież moja decyzja, tylko tych instytucji niezależnych od rządu, to ja nie będę wzywał by przeliczyć głosy w całym kraju, wszędzie. Ale wydaje mi się oczywiste, ze wszędzie tam, gdzie zachodzi prawdopodobieństwo nieprawidłowości, wszędzie tam bezwzględnie trzeba to zrobić - mówił też Tusk.

- Jest powód, możliwość i prawne podstawy by przeliczyć głosy w całej Polsce, w każdym miejscu, gdzie pojawia się uzasadniony sygnał nieprawidłowości. Bo jesteśmy to winni wyborcom – dodał.