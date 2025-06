W powstałym po 1997 roku rządzie Jerzego Buzka (koalicyjnym rządzie AWS i UW) Piotr Nowina-Konopka był sekretarzem stanu i zastępcą przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej

W Sejmie zasiadał w latach 1991-2001 wybierany z list Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Był jednym z założycieli obu tych ugrupowań, w tym pierwszym pełnił m.in. funkcję sekretarza generalnego.

W powstałym po 1997 roku rządzie Jerzego Buzka (koalicyjnym rządzie AWS i UW) był sekretarzem stanu i zastępcą przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. Był też zastępcą głównego negocjatora ds. akcesji RP do UE.

Po wyborach do parlamentu z 2001 roku wycofał się z polityki (Unia Wolności nie przekroczyła wówczas progu wyborczego zdobywając 3,1 proc. głosów). W 2013 roku został ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej oraz przy Zakonie Maltańskim. Stanowisko to zajmował do czerwca 2016.

Nowina-Konopka był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta, francuskim odznaczeniem Chevalier de la Legion d’Honneur, Krzyżem Komandorski Leopolda II oraz niemieckim odznaczeniem Verdienskreuz I Klasse.