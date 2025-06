Okres ochrony danych bez zmian

Pakiet farmaceutyczny przewiduje mechanizm, który pozwala państwom wezwać firmę farmaceutyczną do wprowadzenia leku na dany rynek i dostarczenia go w odpowiedniej ilości i formie. Firmy farmaceutyczne nie zawsze wchodzą z nowym lekiem na rynki, które uznają za nieatrakcyjne, zbyt małe lub niewystarczająco opłacalne ze względu na ocenianą skalę potrzeb pacjentów. Teraz, po wezwaniu państwa członkowskiego, firma będzie musiała złożyć wniosek refundacyjny lub przystąpić do procedury zamówienia publicznego i sporządzić plan dostaw danego leku na konkretny rynek.

– Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu leki będą dostępne w równym stopniu w całej Unii Europejskiej – powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Mechanizm został opatrzony sankcjami. Firma, która mimo wezwania nie wprowadzi leku na rynek, może stracić okres wyłączności rynkowej w całej UE.

Jak wskazała wiceminister zdrowia, równie istotne podczas prac nad ostatecznym kompromisem było stworzenie stabilnych i przewidywalnych warunków produkcji i dystrybucji leków dla sektora farmaceutycznego. Kluczowe okazało się rozstrzygnięcie dotyczące tzw. okresu wyłączności danych. To czas, w którym firma farmaceutyczna wprowadzająca nowy, innowacyjny lek na rynek ma wyłączność na jego dystrybucję i dostęp do danych na jego temat. Aby wzmocnić konkurencyjność i innowacyjność, ten okres został utrzymany na tym samym poziomie osiem lat – przekazała Kacperczyk.

Generyki szybciej na rynku

Okresowi wyłączności danych towarzyszy okres ochrony rynkowej, czyli czas, w którym inne firmy farmaceutyczne mogą uzyskać dostęp do danych na temat leku, ale nie mogą wprowadzić leku generycznego. Do tej pory wynosił on dwa lata; kompromis wypracowany przez polską prezydencję zakłada jego skrócenie do jednego roku.