Potrzebujemy sieci ośrodków leczenia SM

Nadwykonania kontraktów

Obecnie leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce odbywa się w ramach programu lekowego. Jak wskazuje prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), to największy program lekowy prowadzony w neurologii i drugi co do wielkości program lekowy w Polsce. Obecnie korzysta z niego ok. 25 tys. pacjentów. – Liczba pacjentów z roku na rok rośnie. Większość z nich zostaje objęta programem, natomiast niewielki odsetek pacjentów z niego wychodzi. Leczenie prowadzone jest tak długo, jak jest skuteczne i bezpieczne, co powoduje znaczne obciążenie organizacyjne i finansowe związane z prowadzeniem tak dużego programu lekowego – mówi prof. Kułakowska.

Sam program lekowy należy ocenić bardzo dobrze – jest przyjazny zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. – Warto odnotować ważne zmiany w obwieszczeniu refundacyjnym od 1 kwietnia 2025 roku. Obowiązują już złagodzone kryteria zastosowania kladrybiny postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego. To rozwiązanie oznacza, że kryterium kwalifikacji to wystąpienie minimum jednego rzutu klinicznego albo co najmniej jedno nowe ognisko GD+ w okresie 12 miesięcy przed kwalifikacją, dotyczy już każdego stosowanego w tym rozpoznaniu leku refundowanego w ramach I linii – komentuje Iwona Kasprzak, dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Dostęp do tych leków trzeba uznać za sukces ostatnich kilkunastu lat; odsetek pacjentów z rozpoznaniem SM leczonych w taki sposób nie odstaje w Polsce od innych krajów europejskich. Nie oznacza to jednak, że nie pojawiają się problemy w dostępie do tych terapii i że nie ma tu pola nie tylko do korekt systemowych, ale i do istotnego zwiększenia finansowania – mówi prof. Karaszewski.

Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się pewne niepokoje związane z zapłatą za tzw. nadwykonania, czyli świadczenia przekraczające wysokość kontraktu. – Kontrakty na prowadzenie programów lekowych, zawierane przez podmioty lecznicze z Narodowym Funduszem Zdrowia, są z założenia niedoszacowane. Uwzględnia się w nich mniejszą liczbę pacjentów niż ta, która faktycznie leczy się w danym ośrodku. Grozi to utratą dostępu do leczenia dla części pacjentów, co jest nie do przyjęcia – mówi prof. Kułakowska.

Jak dodaje, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której pacjent spełniający kryteria leczenia miałby zostać wykluczony z programu z powodu braku środków finansowych. – Nadwykonania kontraktów były dotychczas refundowane przez płatnika jako wykonane świadczenia. Pod koniec ubiegłego roku wystąpiły jednak pewne problemy z ich opłaceniem. To budzi niepokój co do przyszłości. Na razie większość ośrodków nie wyczerpała jeszcze swoich limitów kontraktowych, ale obawiamy się trochę drugiej połowy roku – wskazuje.

– Zaznaczam, że taryfikacja ryczałtów diagnostycznych dla nieonkologicznych programów lekowych jest ujęta w planie taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w tym roku. Tym samym agencja będzie działała w celu opracowania i przygotowania taryfy dla diagnostyk niezbędnych do rozliczania badań wykonanych w ramach programu lekowego B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego – komentuje dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami NFZ.