Pojawił się nowy wariant koronawirusa, także w Europie. Co o nim wiadomo?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), bazując na próbkach przesyłanych przez lokalne służby epidemiologiczne, na bieżąco monitoruje pojawiające się mutacje SARS-CoV-2. Pierwsza próbka, w której zidentyfikowano wariant NB.1.8.1, pochodzi w 22 stycznia. W wyniku prowadzonych analiz 23 maja WHO zaklasyfikowała mutację NB.1.8.1 jako „podlegającą monitorowaniu” (variant under monitoring – VUM). Naukowcy bazowali na próbkach pochodzących z 22 krajów.

Reklama

„Na dzień 18 maja 2025 r. do GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data – organizacja, z którą współpracuje WHO – red.) przesłano 518 sekwencji NB.1.8.1 z 22 krajów, co stanowi 10,7 proc. globalnie dostępnych sekwencji w 17. tygodniu epidemiologicznym 2025 r. (od 21 do 27 kwietnia 2025 r.). Choć nadal są to niskie liczby, jest to znaczący wzrost częstości występowania – z 2,5 proc. notowanych cztery tygodnie wcześniej (…)” - czytamy w komunikacie WHO.

NB.1.8.1 to wariant, który nazywany jest „potomkiem” wersji koronawirusa oznaczonej jako XDV (która jest subwariantem Omikorna). To jedna z sześciu odmian SARS-CoV-2 badanych przez WHO mających aktualnie status „do monitorowania” (VUM). Według WHO na chwilę obecną wariant ten nie powinien budzić niepokoju. „Biorąc pod uwagę dostępne dowody, dodatkowe ryzyko dla zdrowia publicznego ze strony NB.1.8.1 na poziomie globalnym jest oceniane jako niskie. Oczekuje się, że obecnie zatwierdzone szczepionki przeciwko Covid-19 pozostaną skuteczne w przypadku tego wariantu (...). Pomimo jednoczesnego wzrostu liczby przypadków i hospitalizacji w niektórych krajach, w których NB.1.8.1 jest szeroko rozpowszechniony, obecne dane nie wskazują, że ten wariant prowadzi do cięższej choroby niż inne warianty w obiegu” – czytamy.

NB.1.8.1 w Europie

Z informacji podawanych m.in. przez francuskie media, w Europie nową odmianę SARS-CoV-2 odnotowano w Niemczech, Irlandii, Holandii, Hiszpanii i Szwecji. W samej Francji wykryto cztery przypadki. Informację tę potwierdziło francuskiej telewizji BFM Krajowe Centrum Referencyjne w Lyonie. Z kolei informację dotyczącą pozostałych krajów przekazało European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Ten unijny urząd nie podjął jednak decyzji o objęciu NB.1.8.1. swoim nadzorem.