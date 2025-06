Niepalący młodzi ludzie też chorują na raka płuca

Ok. 85 proc. zachorowań na nowotwór płuca w Polsce to niedrobnokomórkowy rak płuca. Jednocześnie u ok. 45 proc. chorych na ten rodzaj nowotworu występuje rak gruczołowy. Zdarza się, że tacy pacjenci otrzymują diagnozę w zaawansowanym stadium choroby, kiedy doszło już do przerzutów.

Mutacja w genie EGFR

Występowanie raka gruczołowego często wiąże się z obecnością mutacji w genie EGFR. Jak tłumaczy prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki z Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, EGFR to receptor naskórkowego czynnika wzrostu. Każdy człowiek ma go na komórkach naskórkowych; jest niezbędny, żeby prawidłowo funkcjonowały. – Tyle że te komórki są pobudzane przez EGFR, kiedy do receptora zostanie przyłączony jego ligand, czyli naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) – tłumaczy profesor.

W przypadku komórek nowotworowych dochodzi jednak do nieprawidłowości genetycznej. Mutacja w obrębie genu EGFR powoduje, że zaczyna on produkować nieprawidłowe białko, które uniezależnia się od naskórkowego czynnika wzrostu. W momencie, kiedy receptor znajdujący się na komórkach naskórka człowieka uwalnia się spod konieczności stymulacji ze strony naskórkowego czynnika wzrostu, zaczyna wysyłać do jądra komórkowego sygnał, że ma się dzielić. Wtedy powstaje nowotwór. To tzw. mutacja kierująca. Ma to do siebie, że nie jest zależna od palenia papierosów i często występuje u ludzi młodych. Nie jest też dziedziczna.

– Wyzwaniem, które wiąże się z młodymi pacjentami, jest to, że my nie spodziewamy się raka płuca u osoby, która ma 27 lat. Nie spodziewamy się nawet u osoby, która ma lat 40 i nie paliła papierosów – mówi dr hab. n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Jak dodaje, tacy chorzy mają bardzo podobne historie; młoda, aktywna fizycznie osoba zgłasza się do lekarza, bo obserwuje nieuzasadnione pogorszenie stanu zdrowia, np. długotrwały kaszel, który nie ustaje mimo leczenia.