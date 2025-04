Szanse i wyzwania w leczeniu raka płuca

Szansa w ośrodkach specjalistycznych

Zdaniem Aleksandry Wilk, dyrektorki sekcji raka płuca w Fundacji „To Się Leczy”, przedstawiona diagnoza wskazuje na potrzebę funkcjonowania LCUs – Lung Cancer Units – specjalistycznych ośrodków, które będą szybko i dobrze diagnozowały pacjentów z rakiem płuca.

Dlaczego to wczesne wykrycie choroby nowotworowej jest tak istotne? Prof. dr hab. n. med. Robert Mróz, kierownik II Kliniki Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ocenił, że musimy pamiętać o nadrzędnym celu, jakim jest „wyleczenie jak największej liczby osób – im mniejszym kosztem, tym lepiej”.

– Problemem jest tzw. zwłoka przedkliniczna, czyli czas od zgłoszenia się z pierwszymi objawami do lekarza pierwszego kontaktu do momentu, kiedy pacjent trafia do specjalistycznego ośrodka. Dlatego samo stworzenie ośrodków, które oferują wysokospecjalistyczną diagnostykę pacjenta, to nie wszystko. Bo jeżeli pacjent trafia do nich po sześciu miesiącach, to już niewiele możemy zrobić w kontekście celu, czyli wyleczenia: jest i drogo, i skuteczność jest niewielka – tłumaczył prof. Mróz.

– Musimy stworzyć system, który pozwoli na dostęp każdego pacjenta w Polsce do tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej. LCU byłby w nim tylko jednym z elementów. Ale najważniejsze jest uruchomienie lekarzy pierwszego kontaktu. Muszą oni mieć świadomość, że raka się leczy, że rak to nie wyrok, że im wcześniej, tym lepiej – ale muszą też mieć narzędzia. Przykładem niewłaściwego narzędzia jest uruchomienie swego czasu przez MZ ścieżki diagnostycznej poprzez inicjowanie tomografii komputerowej przez POZ. Według kontraktów NFZ płaci za wykonane badanie. Nie ma promocji czasu jego wykonania, co gorsza, badanie jest bez opisu. W efekcie pacjent czeka na opis średnio sześć tygodni, bo wtedy dla ośrodka wykonującego badanie jest najtaniej. Im krótszy czas opisu, tym cena wzrasta, nieraz wielokrotnie – wskazywał prof. Mróz.

Prof. Orłowski stwierdził, że obok komunikacji kuleje koordynacja. – Gdy chory wchodzi do systemu, ma rozpoznanie, to nie ma większych opóźnień w terapii. Największy problem rzeczywiście jest z diagnostyką przed leczeniem. Najskuteczniejsza jest bowiem profilaktyka pierwotna, bo nie ma choroby. Potem wtórna, czyli wczesne jej wykrycie. Trzeci etap to leczenie, a czwarty to kontynuacja opieki nad pacjentami. Z tym także mamy problem. Wiele ośrodków w ogóle tego nie robi. Potrzebna jest więc koordynacja działań. Jednak problem z całą pewnością rozwiążą LCU, bo pojawi się „kultura” opieki nad pacjentem. W tej sytuacji priorytetem dziś powinna być właśnie koordynacja, łącznie ze stworzeniem oddzielnego zawodu koordynatora – proponował ekspert.