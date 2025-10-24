Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 24.10.2025 07:14 Publikacja: 24.10.2025 06:45
Foto: archiwum prywatne
Nasz rozmówca został zakwalifikowany do prestiżowego programu International Visitor Leadership Program (IVLP), finansowanego przez Departament Stanu USA. Jego uczestnicy, osoby wyróżniające się w swoich dziedzinach, odbywają wizyty za oceanem dające m.in. możliwość nawiązania tam licznych kontaktów. Jakub Wiech był już w Stanach, gdy dowiedział się, że zaproszenie mu cofnięto. O sprawie zrobiło się głośno, gdy w październiku opisał ją w mediach społecznościowych.
