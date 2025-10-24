Rzeczpospolita

Jakub Wiech o cofnięciu zaproszenia do USA: Spór w PiS wchodzi w otwartą wojnę

Prawica zarzucała lewicy, że ta wymyśla problemy i cenzuruje ludzi. A jak to wygląda obecnie? Czy moja sytuacja nie jest przykładem cancel culture - mówi Jakub Wiech, dziennikarz i prawnik specjalizujący się w tematyce energetycznej.

Nasz rozmówca został zakwalifikowany do prestiżowego programu International Visitor Leadership Program (IVLP), finansowanego przez Departament Stanu USA. Jego uczestnicy, osoby wyróżniające się w swoich dziedzinach, odbywają wizyty za oceanem dające m.in. możliwość nawiązania tam licznych kontaktów. Jakub Wiech był już w Stanach, gdy dowiedział się, że zaproszenie mu cofnięto. O sprawie zrobiło się głośno, gdy w październiku opisał ją w mediach społecznościowych.

