Keira Knightley
Przez portale społecznościowe przeszła fala komentarzy do wywiadu, którego udzieliła Keira Knightley. Brytyjska aktorka, która dołączyła do obsady nowego „Harry'ego Pottera”, została zapytana o to, czy jest świadoma bojkotu twórczości J. K. Rowling przez transaktywistów. Odpowiedziała, że nie. I dodała: „Są takie czasy, że musimy nauczyć się żyć razem, prawda? Mamy bardzo różne opinie. I mam nadzieję, że wszyscy zostaniemy uszanowani.”.
Gwiazda nie powiedziała niczego szokującego, ale spotkała ją za to krytyka ze strony tych, którzy uważają Rowling za TERF-kę (ma być to radykalna feministka wykluczająca osoby trans; pisarka wypowiada się na temat płci biologicznej, podkreślając, że istnieje).
Najlepszym filmem, jaki widziałam w tym roku, jest „Jedna bitwa po drugiej”. Proszę państwa, to jest kino! Czytelnicy i czytelniczki, którzy nowego obrazu Paula Thomasa Andersona jeszcze nie widzieli – nie czytajcie dalej, tylko idźcie proszę do kina.
Do atutów filmu, który jest satyrą na współczesną Amerykę, należy to, że śmieje się tak z prawaków, jak i lewaków: dostają wszyscy – lewicowe rewolucjonistki i rewolucjoniści oraz prawicowi wyznawcy teorii spiskowych. Jednocześnie dotyka problemu migracji i granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem – w sposób niezideologizowany, wrażliwy, ludzki. Oprócz tego podnosi temat stary jak świat – wolność.
W tzw. międzyczasie odświeżyłam sobie szwedzki serial „Miłość i anarchia” (2020 r.) i w drugim sezonie produkcji, która w dużym skrócie kwestionuje konwenanse, jednym z motywów jest satyra na stanowisko „sensitivity consultant”. W wydawnictwie, bo właśnie tu toczy się akcja, pojawia się człowiek, który stoi na straży poprawności politycznej i sprawdza, czy książki nikogo nie urażają. Rozwiązanie przeniesione żywcem ze Stanów Zjednoczonych szybko okazuje się być nieudanym eksperymentem.
Czy naprawdę muszę dodawać, że istnieją opinie, które nie mieszczą się w debacie publicznej, a wolność słowa ich nie tłumaczy? Proszę mnie dobrze zrozumieć: wyrażam dziś wyłącznie brak zgody na rzeczywistość, w której jako skandaliczną postrzega się wypowiedź rodzaju „Musimy nauczyć się żyć razem, prawda? Mamy bardzo różne opinie. I mam nadzieję, że wszyscy zostaniemy uszanowani.”.
Są to realia jednej bitwy po drugiej – silnego oburzingu, nieustannej konieczności opowiedzenia się, bycia aktywistą w sprawie. Z tego żyją właściciele platform społecznościowych, kolonizując kolejne obszary polityczno-społeczne. Zamiast tego, moim zdaniem lepiej choćby pójść do kina i z tego wszystkiego po prostu się pośmiać.
