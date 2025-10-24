Rzeczpospolita

Publicystyka
Reklama

Estera Flieger: Czasy oburzingu. Keira Knightley słusznie się wypisała

To czasy jednej bitwy po drugiej – silnego oburzingu, nieustannej konieczności opowiedzenia się, bycia aktywistą w sprawie. Z tego żyją właściciele platform społecznościowych, kolonizując kolejne obszary polityczno-społeczne.

Publikacja: 24.10.2025 04:30

Keira Knightley

Keira Knightley

Foto: PAP/Abaca

Estera Flieger

Przez portale społecznościowe przeszła fala komentarzy do wywiadu, którego udzieliła Keira Knightley. Brytyjska aktorka, która dołączyła do obsady nowego „Harry'ego Pottera”, została zapytana o to, czy jest świadoma bojkotu twórczości J. K. Rowling przez transaktywistów. Odpowiedziała, że nie. I dodała: „Są takie czasy, że musimy nauczyć się żyć razem, prawda? Mamy bardzo różne opinie. I mam nadzieję, że wszyscy zostaniemy uszanowani.”. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Burza wokół gry z uniwersum Harry'ego Pottera. Wracają oskarżenia o transfobię
Społeczeństwo
Burza wokół gry z uniwersum Harry'ego Pottera. Wracają oskarżenia o transfobię

Gwiazda nie powiedziała niczego szokującego, ale spotkała ją za to krytyka ze strony tych, którzy uważają Rowling za TERF-kę (ma być to radykalna feministka wykluczająca osoby trans; pisarka wypowiada się na temat płci biologicznej, podkreślając, że istnieje).

Z kogo śmieje się Paul Thomas Anderson w filmie „Jedna bitwa po drugiej”

Najlepszym filmem, jaki widziałam w tym roku, jest „Jedna bitwa po drugiej”. Proszę państwa, to jest kino! Czytelnicy i czytelniczki, którzy nowego obrazu Paula Thomasa Andersona jeszcze nie widzieli – nie czytajcie dalej, tylko idźcie proszę do kina. 

Reklama
Reklama

Do atutów filmu, który jest satyrą na współczesną Amerykę, należy to, że śmieje się tak z prawaków, jak i lewaków: dostają wszyscy – lewicowe rewolucjonistki i rewolucjoniści oraz prawicowi wyznawcy teorii spiskowych. Jednocześnie dotyka problemu migracji i granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem – w sposób niezideologizowany, wrażliwy, ludzki. Oprócz tego podnosi temat stary jak świat – wolność. 

W tzw. międzyczasie odświeżyłam sobie szwedzki serial „Miłość i anarchia” (2020 r.) i w drugim sezonie produkcji, która w dużym skrócie kwestionuje konwenanse, jednym z motywów jest satyra na stanowisko „sensitivity consultant”. W wydawnictwie, bo właśnie tu toczy się akcja, pojawia się człowiek, który stoi na straży poprawności politycznej i sprawdza, czy książki nikogo nie urażają. Rozwiązanie przeniesione żywcem ze Stanów Zjednoczonych szybko okazuje się być nieudanym eksperymentem. 

Czym jest rzeczywistość oburzingu

Czy naprawdę muszę dodawać, że istnieją opinie, które nie mieszczą się w debacie publicznej, a wolność słowa ich nie tłumaczy? Proszę mnie dobrze zrozumieć: wyrażam dziś wyłącznie brak zgody na rzeczywistość, w której jako skandaliczną postrzega się wypowiedź rodzaju „Musimy nauczyć się żyć razem, prawda? Mamy bardzo różne opinie. I mam nadzieję, że wszyscy zostaniemy uszanowani.”. 

Czytaj więcej

Natalia Hatalska: Chciałabym, żebyśmy umieli zaakceptować, że zawsze jest ktoś, kto głosuje inaczej
Polityka
Natalia Hatalska: Chciałabym, żebyśmy umieli zaakceptować, że zawsze jest ktoś, kto głosuje inaczej

Są to realia jednej bitwy po drugiej – silnego oburzingu, nieustannej konieczności opowiedzenia się, bycia aktywistą w sprawie. Z tego żyją właściciele platform społecznościowych, kolonizując kolejne obszary polityczno-społeczne. Zamiast tego, moim zdaniem lepiej choćby pójść do kina i z tego wszystkiego po prostu się pośmiać. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Społeczeństwo LGBTQ media społecznościowe Harry Potter

Przez portale społecznościowe przeszła fala komentarzy do wywiadu, którego udzieliła Keira Knightley. Brytyjska aktorka, która dołączyła do obsady nowego „Harry'ego Pottera”, została zapytana o to, czy jest świadoma bojkotu twórczości J. K. Rowling przez transaktywistów. Odpowiedziała, że nie. I dodała: „Są takie czasy, że musimy nauczyć się żyć razem, prawda? Mamy bardzo różne opinie. I mam nadzieję, że wszyscy zostaniemy uszanowani.”. 

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Agata Duda i Andrzej Duda
Publicystyka
Zuzanna Dąbrowska: Zapłaćcie pierwszym damom, a także drugim i trzecim!
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Pod sztandarem suwerennizmu demokratyczne państwa zostaną samotnymi wyspami bez sprawczości i nadzie
Publicystyka
Jan Zielonka: Choroba suwerennizmu
Donald Trump
Publicystyka
Marek A. Cichocki: Lawina ruszyła, to nie koniec wojen
Władimir Putin i Donald Trump podczas sierpniowego spotkania w Anchorage na Alasce
Publicystyka
Andrzej Łomanowski: Długi cień Władimira Putina nad Białym Domem
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Marek A. Cichocki: W nowym świecie Polacy muszą nauczyć się bezwzględnego używania siły
Publicystyka
Marek A. Cichocki: W nowym świecie Polacy muszą nauczyć się bezwzględnego używania siły
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie