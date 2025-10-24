Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Bartosz Arłukowicz: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zaglądali nam do sypialni

Mam bardzo poważne wątpliwości, jak to wszystko przebiegało - mówił w rozmowie z RMF FM europoseł KO Bartosz Arłukowicz pytany o to, czy ma wiedzę o tym, że były szef MSWiA Mariusz Kamiński i były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przekazywali informacje na temat istnienia i treści zarejestrowanych za pomocą systemu Pegasus rozmów Katarzyny Tusk-Cudnej z Romanem Giertychem.

Publikacja: 24.10.2025 07:45

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński

Foto: PAP, Marian Zubrzycki

Artur Bartkiewicz

Przed dwoma dniami szef prokuratorskiego zespołu badającego sprawę Pegasusa potwierdził doniesienie Onetu, że córka premiera Donalda Tuska, Katarzyna Tusk-Cudna, została przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej. Onet ujawnił też, że wkrótce przesłuchana ma zostać żona szefa rządu, Małgorzata Tusk.

Czytaj więcej

Katarzyna Tusk, Donald Tusk i Małgorzata Tusk
Komentarze
Bogusław Chrabota: PiS ze sprawy podsłuchów żony i córki Donalda Tuska się nie wykręci

Bartosz Arłukowicz pyta publicznie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, czy przekazywali treści podsłuchanych rozmów Katarzyny Tusk Jarosławowi Kaczyńskiemu

W reakcji na upublicznienie tych informacji premier Tusk zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu inwigilowanie jego rodziny, choć – jak się okazało – służby nie inwigilowały córki ani żony premiera bezpośrednio. Przesłuchanie Tusk-Cudnej miało związek z podejrzeniem naruszenia tajemnicy adwokackiej w związku z inwigilacją Pegasusem Romana Giertycha, który był prawnikiem reprezentującym żonę i córkę Tuska. To właśnie rozmowy Katarzyny Tusk-Cudnej i Małgorzaty Tusk z Giertychem miały zostać zarejestrowane za pomocą systemu Pegasus. 

Wąsik i Kamiński śledzili polskich obywateli, śledzili nasze życie, prywatne, osobiste, zaglądali nam do sypialni, łazienek, do prywatnego życia. Powinni być pociągnięci do odpowiedzialności

Bartosz Arłukowicz, europoseł KO

Arłukowicz we wpisach z 22 października pytał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, czy mogą zaręczyć, że nie byli informowani o istnieniu i treści podsłuchanych rozmów córki premiera i czy nie przekazywali tych informacji np. prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. 

Reklama
Reklama

Pytany przez RMF FM, czy ma wiedzę, że takie sytuacje miały miejsce, Arłukowicz odparł, że ma – wynikającą z doświadczenia w polskiej i europejskiej polityce – „intuicję polityczną”. – Mam bardzo poważne wątpliwości, jak to wszystko przebiegało – przyznał. 

Bartosz Arłukowicz: Według mojej intuicji Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli informowani o podsłuchanych rozmowach Katarzyny Tusk

Arłukowicz podkreślał, że o tym, iż materiały pozyskiwane za pomocą systemu Pegasus były wykorzystywane politycznie, już wiadomo. Jako przykład wskazał to, że SMS-y pozyskane za pomocą Pegasusa z telefonu Krzysztofa Brejzy, który był inwigilowany w czasie, gdy był szefem sztabu wyborczego KO, były „wprost używane do ataku politycznego” (treść SMS-ów ujawniała ówczesna TVP; miały być dowodem, że Brejza koordynował akcję internetowego hejtu – red.).

Jednocześnie europoseł KO przyznał, że nie ma dowodów na to, by rodzina szefa rządu była bezpośrednio inwigilowana. 

– Być może panowie (Kamiński i Wąsik – red.) Pegasusa Katarzynie Tusk nie założyli. Ale założyliście Giertychowi, który rozmawiał z Katarzyną Tusk – stwierdził jednocześnie. – Według mojej intuicji panowie byli o tym informowani. Wąsik i Kamiński śledzili polskich obywateli, śledzili nasze życie prywatne osobiste, zaglądali nam do sypialni, łazienek, do prywatnego życia. Powinni być pociągnięci do odpowiedzialności – dodał. 

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zasiadają obecnie w PE. Niedawno Parlament Europejski uchylił ich immunitety w sprawie dotyczącej nielegalnego udziału w posiedzeniu Sejmu po wygaszeniu ich mandatów przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia w ich sprawie. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Osoby Bartosz Arłukowicz Donald Tusk

Przed dwoma dniami szef prokuratorskiego zespołu badającego sprawę Pegasusa potwierdził doniesienie Onetu, że córka premiera Donalda Tuska, Katarzyna Tusk-Cudna, została przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej. Onet ujawnił też, że wkrótce przesłuchana ma zostać żona szefa rządu, Małgorzata Tusk.

Bartosz Arłukowicz pyta publicznie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, czy przekazywali treści podsłuchanych rozmów Katarzyny Tusk Jarosławowi Kaczyńskiemu

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Wkład regionalnych oddziałów IPN (na zdjęciu siedziba oddziału w Lublinie) w lokalne życie naukowe i
Polityka
Sondaż: Czy IPN powinien zostać zlikwidowany? Wyborcy różnych partii mocno podzieleni
Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, Estera Flieger, dziennikarka i pu
Polityka
„Rzecz w tym”: Boimy się mówić prawdę o Niemczech? Estera Flieger tłumaczy polsko-niemieckie tabu
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Przed weekendowymi konwencjami: Zarówno PiS, jak i PO potrzebują nowych twarzy
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Marcin Romanowski
Polityka
Kłopoty Marcina Romanowskiego. Ciężkie życie sejmowego uchodźcy
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie