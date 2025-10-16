Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik staną przed sądem. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko europosłom PiS Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Zdaniem śledczych obaj politycy bezprawnie uczestniczyli w obradach Sejmu w grudniu 2023 roku.

Publikacja: 16.10.2025 16:01

Europosłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik

Europosłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Mateusz Adamski

Chodzi między innymi o sytuacje z 21 grudnia 2023 r., kiedy byli szefowie MSWiA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawili się w Sejmie. Weszli przed głosowaniami na salę obrad, a zdjęcia Kamińskiego, pokazującego w ławach poselskich gest Kozakiewicza, obiegły wszystkie media. Na dzień przed wizytą w Sejmie Kamiński i Wąsik zostali prawomocnie skazani na dwa lata więzienia za udział w tzw. aferze gruntowej. Przy okazji sąd orzekł też pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych, a zatem i wykonywania mandatu posła.

Czytaj więcej

Politycy PiS Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński przed Sejmem w Warszawie
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją

Prokuratura: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie zastosowali się do zakazu sądu

Na początku kwietnia immunitety Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika uchylił Parlament Europejski. Umożliwiło to przedstawienie politykom zarzutów, a w czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że w tej sprawie został skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. 

"Oskarżonym zarzuca się, że (...) nie zastosowali się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2023 roku, zakazu zajmowania przez nich stanowisk publicznych (...) w ten sposób, że wykonywali mandat posła na Sejm RP biorąc w dniu 21 grudnia 2023 roku udział w obradach Sejmu RP, w tym w przeprowadzonych przez Sejm głosowaniach nr 141 – 147 oraz uczestnicząc w dniu 28 grudnia 2023 roku w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych" – czytamy w komunikacie prokuratury. 

Politykom PiS grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Reklama
Reklama

Przypomnijmy, iż byli ministrowie w rządzie PiS zostali dwukrotnie ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła decyzje Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z 21 grudnia 2023 r. o wygaśnięciu ich mandatów (Marszałek, wydał decyzję, ale zrobił to, zanim posłowie złożyli odwołanie do SN).

Czytaj więcej

Europosłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Prawo karne
Prokuratura zmienia zarzuty dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Mariusz Kamiński Maciej Wąsik Prawo Karne

Chodzi między innymi o sytuacje z 21 grudnia 2023 r., kiedy byli szefowie MSWiA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawili się w Sejmie. Weszli przed głosowaniami na salę obrad, a zdjęcia Kamińskiego, pokazującego w ławach poselskich gest Kozakiewicza, obiegły wszystkie media. Na dzień przed wizytą w Sejmie Kamiński i Wąsik zostali prawomocnie skazani na dwa lata więzienia za udział w tzw. aferze gruntowej. Przy okazji sąd orzekł też pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych, a zatem i wykonywania mandatu posła.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Podział majątku po rodzicach nie zawsze musi być równy
Spadki i darowizny
Czy spadek po rodzicach zawsze dzieli się po równo? Jak dziedziczy rodzeństwo?
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Trybunał Konstytucyjny
Podatki
Podatnicy nabici w ulgę. Fiskus nie chce oddawać podatku mimo orzeczenia TK
Sąd Najwyższy
Sądy i trybunały
Byli sędziowie i prokuratorzy bez immunitetów. Ważna uchwała Sądu Najwyższego
Sędzia Krzysztof Wiak
Sądy i trybunały
Prezes Izby Kontroli SN: spełnienie żądań ministra Żurka oznacza chaos
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Resort Waldemara Żurka chce przywrócić przepisy sprzed rządów PiS
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie