Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, została uchwalona niezgodnie z konstytucją.

Była to jedna z tych, które Sejm przyjął po wygaszeniu mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a które prezydent Andrzej Duda od tamtego czasu konsekwentnie kierował do TK w trybie następczym. Oznacza to, że mimo iż prezydent je podpisał, TK każdą z nich może uznać za niezgodną z aktem najwyższym. W konsekwencji „obalone” mogą zostać wszystkie te przyjęte bez udziału tych dwóch polityków, łącznie z ustawą budżetową.

Burzliwy przebieg rozprawy

Na początku rozprawy reprezentujący Sejm przed TK poseł Paweł Śliz złożył wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego przewodniczącej Krystyny Pawłowicz i sędziego Stanisława Piotrowicza. TK ten wniosek jednak odrzucił. W reakcji na to poseł opuścił salę powołując się na ślubowanie, w którym zadeklarował przestrzeganie konstytucji, a jego zachowanie spotkało się z ostrym sprzeciwem przewodniczącej.

Na rozprawie nie stawili się też wezwani w charakterze świadków szef kancelarii Sejmu Jacek Cichocki i komendant straży marszałkowskiej Michał Sadoń. Uznali, że wezwanie to jest bezpodstawne. Przewodnicząca cofnęła zarządzanie o powołaniu ich na świadków, aby uniknąć obstrukcji.

Przedstawiciel prezydenta prof. Dariusz Dudek podtrzymał stanowisko głowy państwa. Powołał się m.in. na przepisy konstytucji stanowiące, że władza zwierzchnia należy do narodu, który sprawuje ją przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, zaś przedstawicielami narodu są właśnie posłowie.