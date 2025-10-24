„W związku z ich rażącym zachowaniem WSZYSTKIE NEGOCJACJE HANDLOWE Z KANADĄ ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ZAKOŃCZONE” – napisał Trump na platformie Truth Social.

Premier Ontario Doug Ford powiedział wcześniej w tym tygodniu, że reklama z przekazem antycłowym zwróciła uwagę Trumpa. W spocie pokazano Reagana, republikanina, który krytykował cła na towary zagraniczne, twierdząc, że prowadzą one do utraty miejsc pracy i wojen handlowych.

„Słyszałem, że prezydent widział naszą reklamę. Jestem pewien, że nie był z tego powodu zadowolony” – powiedział premier Ontario.

Cła Trumpa jako element wojny handlowej

Donald Trump wykorzystuje cła jako narzędzie nacisku wobec wielu krajów na świecie. Jego wojna handlowa doprowadziła do wzrostu amerykańskich ceł do najwyższego poziomu od lat 30. XX wieku, a regularne groźby kolejnych podwyżek wywoływały obawy wśród przedsiębiorstw i ekonomistów – przypomina agencja Reuters.