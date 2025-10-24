Rzeczpospolita
Ekonomia
Trump zerwał rozmowy handlowe z Kanadą. Oburzyła go „oszukańcza reklama”

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że wszystkie rozmowy handlowe z Kanadą zostały zakończone po emisji – jak to określił – „oszukańczej reklamy”, w której były prezydent Ronald Reagan wypowiadał się negatywnie o cłach – informuje Reuters.

Publikacja: 24.10.2025 07:43

Foto: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Urszula Lesman

„W związku z ich rażącym zachowaniem WSZYSTKIE NEGOCJACJE HANDLOWE Z KANADĄ ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ZAKOŃCZONE” – napisał Trump na platformie Truth Social.

Premier Ontario Doug Ford powiedział wcześniej w tym tygodniu, że reklama z przekazem antycłowym zwróciła uwagę Trumpa. W spocie pokazano Reagana, republikanina, który krytykował cła na towary zagraniczne, twierdząc, że prowadzą one do utraty miejsc pracy i wojen handlowych.

„Słyszałem, że prezydent widział naszą reklamę. Jestem pewien, że nie był z tego powodu zadowolony” – powiedział premier Ontario.

Cła Trumpa jako element wojny handlowej

Donald Trump wykorzystuje cła jako narzędzie nacisku wobec wielu krajów na świecie. Jego wojna handlowa doprowadziła do wzrostu amerykańskich ceł do najwyższego poziomu od lat 30. XX wieku, a regularne groźby kolejnych podwyżek wywoływały obawy wśród przedsiębiorstw i ekonomistów – przypomina agencja Reuters.

Prezydent USA nałożył 35-procentowy podatek na import z Kanady, choć zezwolił na zwolnienia dla towarów objętych USMCA - umową o wolnym handlu między Meksykiem i Kanadą, którą Trump wynegocjował w swojej pierwszej kadencji.

Czytaj więcej

Mark Carney i Donald Trump
Handel
Trump grozi Kanadzie 35-procentowym cłem

Premier Kanady Mark Carney zapewnił, że Kanada nie dopuści do nieuczciwego dostępu USA do swojego rynku, jeśli rozmowy dotyczące różnych umów handlowych z Waszyngtonem zakończą się fiaskiem.

Na jakie towary z Kanady nałożono cła w USA?

Donald Trump wprowadził w tym roku cła na kanadyjską stal, aluminium i samochody, na co Ottawa odpowiedziała własnymi środkami odwetowymi. Obie strony od tygodni prowadziły rozmowy w sprawie potencjalnego porozumienia dotyczącego sektorów stali i aluminium.

W przyszłym roku Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk mają dokonać przeglądu swojego kontynentalnego porozumienia o wolnym handlu z 2020 roku.

Koniec ze zwolnieniami celnymi dla GM i Stellantis

General Motors i Stellantis nie będą już zwolnione z kanadyjskich ceł odwetowych na taką samą liczbę pojazdów montowanych w USA – informuje kanadyjski nadawca CBC News.

Czytaj więcej

Trump twierdzi, że szefowie GM i Forda podziękowali mu za cła na ciężarówki
Biznes
Trump twierdzi, że szefowie GM i Forda podziękowali mu za cła na ciężarówki

Rząd Kanady zmniejszył roczny limit zwolnień z cła dla General Motors o 24,2 proc., a dla Stellantis o 50 proc. Działanie to podjęto w odpowiedzi na to, co rząd nazwał „nieakceptowalnymi decyzjami o ograniczeniu obecności produkcyjnej w Kanadzie”. Celem jest wywarcie presji, aby firmy ponownie zainwestowały w swoje zakłady w Kanadzie.

Decyzja ta nastąpiła po niedawnych decyzjach obu firm dotyczących ich kanadyjskich fabryk. General Motors potwierdziło, że zakończy produkcję elektrycznych furgonetek BrightDrop w Ingersoll w prowincji Ontario, a Stellantis zapowiedziało przeniesienie produkcji modelu Jeep Compass z Brampton w Ontario do zakładu w stanie Illinois. Cięcia te zostały uznane przez rząd Kanady za naruszenie warunków zwolnień z ceł, które wymagały utrzymania miejsc pracy i inwestycji w kraju.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Kanada Osoby Donald Trump Mark Carney ekonomia Cła Donalda Trumpa

