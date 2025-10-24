Aktualizacja: 24.10.2025 09:14 Publikacja: 24.10.2025 07:43
Donald Trump poinformował, że wszystkie rozmowy handlowe z Kanadą zostały zakończone
Foto: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool
„W związku z ich rażącym zachowaniem WSZYSTKIE NEGOCJACJE HANDLOWE Z KANADĄ ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ZAKOŃCZONE” – napisał Trump na platformie Truth Social.
Premier Ontario Doug Ford powiedział wcześniej w tym tygodniu, że reklama z przekazem antycłowym zwróciła uwagę Trumpa. W spocie pokazano Reagana, republikanina, który krytykował cła na towary zagraniczne, twierdząc, że prowadzą one do utraty miejsc pracy i wojen handlowych.
„Słyszałem, że prezydent widział naszą reklamę. Jestem pewien, że nie był z tego powodu zadowolony” – powiedział premier Ontario.
Donald Trump wykorzystuje cła jako narzędzie nacisku wobec wielu krajów na świecie. Jego wojna handlowa doprowadziła do wzrostu amerykańskich ceł do najwyższego poziomu od lat 30. XX wieku, a regularne groźby kolejnych podwyżek wywoływały obawy wśród przedsiębiorstw i ekonomistów – przypomina agencja Reuters.
Prezydent USA nałożył 35-procentowy podatek na import z Kanady, choć zezwolił na zwolnienia dla towarów objętych USMCA - umową o wolnym handlu między Meksykiem i Kanadą, którą Trump wynegocjował w swojej pierwszej kadencji.
Prezydent USA Donald Trump napisał w liście do kanadyjskiego premiera Marka Carneya, że 1 sierpni...
Premier Kanady Mark Carney zapewnił, że Kanada nie dopuści do nieuczciwego dostępu USA do swojego rynku, jeśli rozmowy dotyczące różnych umów handlowych z Waszyngtonem zakończą się fiaskiem.
Donald Trump wprowadził w tym roku cła na kanadyjską stal, aluminium i samochody, na co Ottawa odpowiedziała własnymi środkami odwetowymi. Obie strony od tygodni prowadziły rozmowy w sprawie potencjalnego porozumienia dotyczącego sektorów stali i aluminium.
W przyszłym roku Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk mają dokonać przeglądu swojego kontynentalnego porozumienia o wolnym handlu z 2020 roku.
General Motors i Stellantis nie będą już zwolnione z kanadyjskich ceł odwetowych na taką samą liczbę pojazdów montowanych w USA – informuje kanadyjski nadawca CBC News.
Prezydent Donald Trump twierdzi, że dyrektorzy generalni General Motors Co i Ford Motor Co zadzwo...
Rząd Kanady zmniejszył roczny limit zwolnień z cła dla General Motors o 24,2 proc., a dla Stellantis o 50 proc. Działanie to podjęto w odpowiedzi na to, co rząd nazwał „nieakceptowalnymi decyzjami o ograniczeniu obecności produkcyjnej w Kanadzie”. Celem jest wywarcie presji, aby firmy ponownie zainwestowały w swoje zakłady w Kanadzie.
Decyzja ta nastąpiła po niedawnych decyzjach obu firm dotyczących ich kanadyjskich fabryk. General Motors potwierdziło, że zakończy produkcję elektrycznych furgonetek BrightDrop w Ingersoll w prowincji Ontario, a Stellantis zapowiedziało przeniesienie produkcji modelu Jeep Compass z Brampton w Ontario do zakładu w stanie Illinois. Cięcia te zostały uznane przez rząd Kanady za naruszenie warunków zwolnień z ceł, które wymagały utrzymania miejsc pracy i inwestycji w kraju.
Źródło: rp.pl
Chiński eksport staje się coraz bardziej podobny do eksportu naszego regionu. W efekcie nasz region mocniej konk...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Po groźbach nałożenia drastycznych ceł i niemal odwołanym spotkaniu przywódców USA i Chin, wygląda na to, że do...
Rewelacyjne wyniki producenta okularów Ray-Ban - firmy EssilorLuxottica. Jej akcje wzrosły w piątek o 14 procent...
Utrata rządów zmieniła opinie polityków PiS na temat Mercosuru. Inne są dziś oceny umowy handlowej i opinie wygł...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Prezydent USA Donald Trump pod koniec tygodnia spuścił nieco z tonu w konflikcie z Chinami. Przyznał, że 100-pro...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
