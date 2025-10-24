Tomasz P. Terlikowski: Musimy rozliczyć się z dziedzictwem Jana Pawła II

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 24.10.2025 10:34 Publikacja: 24.10.2025 09:25
Jan Paweł II
Foto: Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na tron papieski, wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, ale i seria reportaży na temat korespondencji Anny Teresy Tymienieckiej z papieżem – to wszystko po raz kolejny stawia przed nami pytania o jego dziedzictwo. Hymn z Jutrzni na wspomnienie liturgiczne papieża z Polski świetnie pokazuje, o czym mówię, gdy sugeruję poważne potraktowanie dziedzictwa Jana Pawła II. „Byłeś człowiekiem słabym jako inni, Pan jednak mocą napełnił twe serce; Szedłeś posłusznie tam, gdzie posłał ciebie w swoim imieniu” – czytamy w Liturgii Godzin. I to właśnie te zdania najlepiej być może chwytają istotę świętości, ale i człowieczeństwa – także Jana Pawła II.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
W Pałacu Elizejskim pozostanie jeszcze półtora roku, ale bilans jego rządów rozstrzygnął się już teraz. Upewniła...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Można by się pocieszać, że Trump jest niewielkim epizodem w długim życiu demokracji amerykańskiej. Ale tak nie j...
Najnowszy papieski dokument musiał rozczarować i polskich prawicowców spod znaku Roberta Bąkiewicza, i amerykańs...
Najczęściej rząd pod presją protestów udziela wielkiej pomocy finansowej. Tylko pytanie, czy to jest pomoc dla r...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Prawica zarzucała lewicy, że ta wymyśla problemy i cenzuruje ludzi. A jak to wygląda obecnie? Czy moja sytuacja...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas