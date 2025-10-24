Tomasz P. Terlikowski: Musimy rozliczyć się z dziedzictwem Jana Pawła II

Kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na tron papieski, wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, ale i seria reportaży na temat korespondencji Anny Teresy Tymienieckiej z papieżem – to wszystko po raz kolejny stawia przed nami pytania o jego dziedzictwo. Hymn z Jutrzni na wspomnienie liturgiczne papieża z Polski świetnie pokazuje, o czym mówię, gdy sugeruję poważne potraktowanie dziedzictwa Jana Pawła II. „Byłeś człowiekiem słabym jako inni, Pan jednak mocą napełnił twe serce; Szedłeś posłusznie tam, gdzie posłał ciebie w swoim imieniu” – czytamy w Liturgii Godzin. I to właśnie te zdania najlepiej być może chwytają istotę świętości, ale i człowieczeństwa – także Jana Pawła II.