05:36 Kolejne rosyjskie lotniska wstrzymują działanie

Po lotnisku w Wołgogradzie przyjmowanie i odprawianie samolotów wstrzymały tymczasowo lotniska w Kałudze, Krasnodarze i Gelendżyku – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego. Nieco później pojawiła się informacja, że lotnisko w Wołgogradzie wznowiło działanie.

04:58 Władimir Putin mówi, że nie ugnie się pod presją sankcji. Donald Trump: Zobaczymy za pół roku

- To próba wywarcia presji na Rosję. Żadne szanujące się państwo i żaden szanujący się naród nie robi niczego pod presją - mówił przywódca Rosji Władimir Putin po tym, jak USA nałożyły sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Łukoil oraz spółki od nich zależne. - Cieszę się, że tak uważa. To dobrze. Dam wam znać za sześć miesięcy – skomentował te słowa Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami.

04:42 W Czechach, w ramach inicjatywy „Prezent dla Putina”, zebrano równowartość 550 tys. euro na sfinansowanie jednego pocisku manewrującego Flaming

Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję pocisku manewrującego ukraińskiej produkcji, który zostanie nazwany DANA 1, na cześć Dany Drábovej, czeskiej fizyk jądrowej i polityk, znanej z działalności na rzecz bezpieczeństwa jądrowego. Drábová zmarła na początku października po długiej i ciężkiej chorobie.

04:41 W rosyjskim ostrzale Chersonia uszkodzona została synagoga

Budynek synagogi w Chersoniu ucierpiał w rosyjskim ostrzale po raz drugi w tym miesiącu.

04:38 W ciągu tygodnia z obwodu donieckiego ewakuowano 94 osoby

Ewakuowani trafili głównie do obwodów kirowohradzkiego, żytomierskiego, odeskiego, kijowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego.

04:36 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów m.in. na zestaw do walki radioelektronicznej

Nagranie zostało wykonane na froncie południowym.

04:33 W nocy lotnisko w Wołgogradzie tymczasowo wstrzymało działanie

O tym, że lotnisko w Wołgogradzie wstrzymało przyjmowanie i odprawianie samolotów, poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:30 Wielka Brytania będzie domagać się zwiększenia dostaw broni dalekiego zasięgu Ukrainie

W czasie piątkowego spotkania tzw. koalicji chętnych premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma – jak głosi komunikat brytyjskiego rządu – domagać się kolejnych kroków zmierzających do usunięcia rosyjskiej ropy i gazu ze światowych rynków; wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do sfinansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy i zwiększenia dostaw broni dalekiego zasięgu dla Kijowa.

04:26 Kim Dzong Un mówi o przyjaźni Rosji i Korei Północnej, która będzie trwać wiecznie

- Koreańsko-rosyjska przyjaźń osiągnęła wieczną żywotność, a jej moc i nieugiętość została przetestowana; osiągnęła historyczne apogeum – mówił Kim Dzong Un w czasie ceremonii rozpoczęcia budowy Muzeum Pamięci Żołnierzy Koreańskiej Armii Ludowej, którzy brali udział w walkach w obwodzie kurskim. Kim dodał, że oba kraje „pokazały siłę koreańsko-rosyjskiego sojuszu”. - Pjongjang zawsze będzie z Moskwą. Nasza przyjaźń i jedność będą wieczne – podsumował przywódca Korei Północnej.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1338 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1338 dniu wojny Foto: PAP

04:24 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: