Po lotnisku w Wołgogradzie przyjmowanie i odprawianie samolotów wstrzymały tymczasowo lotniska w Kałudze, Krasnodarze i Gelendżyku – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego. Nieco później pojawiła się informacja, że lotnisko w Wołgogradzie wznowiło działanie.
- To próba wywarcia presji na Rosję. Żadne szanujące się państwo i żaden szanujący się naród nie robi niczego pod presją - mówił przywódca Rosji Władimir Putin po tym, jak USA nałożyły sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Łukoil oraz spółki od nich zależne. - Cieszę się, że tak uważa. To dobrze. Dam wam znać za sześć miesięcy – skomentował te słowa Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami.
Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję pocisku manewrującego ukraińskiej produkcji, który zostanie nazwany DANA 1, na cześć Dany Drábovej, czeskiej fizyk jądrowej i polityk, znanej z działalności na rzecz bezpieczeństwa jądrowego. Drábová zmarła na początku października po długiej i ciężkiej chorobie.
Budynek synagogi w Chersoniu ucierpiał w rosyjskim ostrzale po raz drugi w tym miesiącu.
Ewakuowani trafili głównie do obwodów kirowohradzkiego, żytomierskiego, odeskiego, kijowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego.
Nagranie zostało wykonane na froncie południowym.
O tym, że lotnisko w Wołgogradzie wstrzymało przyjmowanie i odprawianie samolotów, poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
W czasie piątkowego spotkania tzw. koalicji chętnych premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma – jak głosi komunikat brytyjskiego rządu – domagać się kolejnych kroków zmierzających do usunięcia rosyjskiej ropy i gazu ze światowych rynków; wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do sfinansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy i zwiększenia dostaw broni dalekiego zasięgu dla Kijowa.
- Koreańsko-rosyjska przyjaźń osiągnęła wieczną żywotność, a jej moc i nieugiętość została przetestowana; osiągnęła historyczne apogeum – mówił Kim Dzong Un w czasie ceremonii rozpoczęcia budowy Muzeum Pamięci Żołnierzy Koreańskiej Armii Ludowej, którzy brali udział w walkach w obwodzie kurskim. Kim dodał, że oba kraje „pokazały siłę koreańsko-rosyjskiego sojuszu”. - Pjongjang zawsze będzie z Moskwą. Nasza przyjaźń i jedność będą wieczne – podsumował przywódca Korei Północnej.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1338 dniu wojny
