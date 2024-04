— Nie możemy traktować jak kryminalistów ludzi, wyrażających proste i zdroworozsądkowe stwierdzenia na temat biologicznej płci. — stwierdził szef brytyjskiego rządu w komentarzu udzielonym telewizji STV News. — Jest to w sposób oczywisty niewłaściwe. Możemy być dumni z naszej tradycji wolności słowa (..). To, co wspieram z całych sił, to właśnie prawo ludzi do wolnego wyrażania się.

Tłem do wpisów Rowling oraz wypowiedzi Sunaka były zmiany szkockiego prawa dotyczące przestępstw z mowy nienawiści, które weszły w życie w ostatnich dniach. Nowe przepisy, przyjęte przez szkocki parlament, wprowadziły przestępstwo „wzniecania nienawiści” ze względu na „wiek, niepełnosprawność, religię, orientację seksualną, tożsamość transpłciową lub bycie interseksualnym”.

Zmiany te wzbudziły wiele wątpliwości ze strony obrońców wolności słowa, wśród których znalazł się m.in. premier Sunak. Wskazuje się przede wszystkim na problemy z jasną identyfikacją, czy dany czyn jest przestępstwem nienawiści oraz na możliwość anonimowego zgłaszania przestępstw, w całości zdejmującą odpowiedzialność z autora ewentualnego niezgodnego z prawdą, oszczerczego donosu.