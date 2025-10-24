Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kataryna: Hipokryzję prawicy ws. „ataków na małżeństwo” może sprawdzić jedna poprawka

Jarosław Kaczyński: „Propozycja związków partnerskich zawieranych przed notariuszem jest nie tylko rażąco niekonstytucyjna, ale zmierza do zastąpienia tradycyjnego małżeństwa pseudozwiązkami. To ultralewicowe rozwiązanie uderzające w podstawową komórkę społeczną”.

Publikacja: 24.10.2025 06:20

Kataryna: Hipokryzję prawicy ws. „ataków na małżeństwo” może sprawdzić jedna poprawka

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Katarzyna Sadło

Projekt ustawy „o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu” spowodował na prawicy wzmożenie typowe u niej dla tematów światopoglądowych, choć moim zdaniem wcale nie dotyczy spraw światopoglądowych – chyba że za światopogląd uznać samą dopuszczalność istnienia między ludźmi związków romantycznych innych niż heteroseksualne. Wydawało mi się, że ten etap godzenia się z faktami nasza prawica ma już dawno za sobą, ale widać jednak nie, i ciągle uważa, że orientacja seksualna to wybór, z którego można po prostu zrezygnować, a ci, którzy zrezygnować nie chcą, robią to na złość Bogu i społeczeństwu. Można oczywiście w nieskończoność zaklinać rzeczywistość, jeśli ktoś lubi jałowe spory, ale może nawet dla prawicy przyszedł czas się z nią pogodzić i przejść do dużo bardziej produktywnych zajęć, jak uwzględnienie jej w systemie prawnym na poziomie najbardziej minimalnym, czyli takim, do jakiego ogranicza się projekt będący trudnym dla obu stron kompromisem między konserwatywnymi ludowcami a postępową lewicą.

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Gra polityczna wobec rolnictwa dalej jest prowadzona. Z tego powodu martwię się o przyszłości polski
Plus Minus
Jan Krzysztof Ardanowski: Futra nie znikną, są symbolem prestiżu i zamożności
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Jakub Wiech o cofnięciu zaproszenia do USA: Spór w PiS wchodzi w otwartą wojnę
Plus Minus
Jakub Wiech o cofnięciu zaproszenia do USA: Spór w PiS wchodzi w otwartą wojnę
Obraz starszych osób u pokolenia Z jest odstraszający z jednego powodu
Plus Minus
Obraz starszych osób u pokolenia Z jest odstraszający z jednego powodu
Zniszczony kościół w mieście Kostiantynówka w obwodzie donieckim na Ukrainie, 12 października 2025 r
Plus Minus
Wygrana Rosji w wojnie radykalnie zmieni świat. A porażka Putina?
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Czy Polacy chcą, aby świat wreszcie się zmienił, ale oczekują, że potrzeby te zaspokoją politycy sta
Plus Minus
PiS i PO nie rozumieją Polaków, ale mają sposób na wymuszanie głosów
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie