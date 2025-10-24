Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 24.10.2025 06:10 Publikacja: 24.10.2025 06:03
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Początek lat 90., spore miasto wojewódzkie, impreza rodzinna, aspirująca klasa średnia na dorobku. Stół zastawiony faszerowanymi jajkami, marynowanymi grzybkami, śledziami w oleju. No i alkoholem: wódka dla panów, wino albo ajerkoniak dla pań, dzieci krzątają się dookoła, dorośli w coraz głębszy rausz wprawiają się przyśpiewkami. Na przykład taką, w której wymienia się po kolei wszystkie miesiące, a kto się (dajmy na to) w styczniu urodził, „niech weźmie kielich w rękę swą i pije, i pije do dna”.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Zarówno zwycięstwo Rosji, jak i jej porażka zmieniłyby świat. Zmiany te byłyby bardzo różne. Ale w każdym przypa...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Społeczeństwo jest w innym miejscu niż politycy, ma w sobie większą otwartość na zmiany niż zakładają dwie najwi...
Dwayne Johnson w „The Smashing Machine” dezaktywuje charyzmę – nie jest tu celebrytą ociekającym autopromocją.
Animowany „Bezcenny pakunek” opowiada o najmłodszych ofiarach wojny.
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Główny bohater znajduje się niejako w czyśćcu, poszukując odpowiedzi w tej niecodziennej sytuacji.
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas