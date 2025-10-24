Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Obraz starszych osób u pokolenia Z jest odstraszający z jednego powodu

Młodzi ludzie patrzą na starsze pokolenia i widzą, jak mocno alkohol zdominował ich życie. Ten obrazek dla Zetek jest odstraszający.

Publikacja: 24.10.2025 06:03

Obraz starszych osób u pokolenia Z jest odstraszający z jednego powodu

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Aneta Wawrzyńczak-Rekowska

Początek lat 90., spore miasto wojewódzkie, impreza rodzinna, aspirująca klasa średnia na dorobku. Stół zastawiony faszerowanymi jajkami, marynowanymi grzybkami, śledziami w oleju. No i alkoholem: wódka dla panów, wino albo ajerkoniak dla pań, dzieci krzątają się dookoła, dorośli w coraz głębszy rausz wprawiają się przyśpiewkami. Na przykład taką, w której wymienia się po kolei wszystkie miesiące, a kto się (dajmy na to) w styczniu urodził, „niech weźmie kielich w rękę swą i pije, i pije do dna”.

Pozostało jeszcze 98% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Zniszczony kościół w mieście Kostiantynówka w obwodzie donieckim na Ukrainie, 12 października 2025 r
Plus Minus
Wygrana Rosji w wojnie radykalnie zmieni świat. A porażka Putina?
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Czy Polacy chcą, aby świat wreszcie się zmienił, ale oczekują, że potrzeby te zaspokoją politycy sta
Plus Minus
PiS i PO nie rozumieją Polaków, ale mają sposób na wymuszanie głosów
„The Smashing Machine”: Chleb, igrzyska i anatomia bólu
Plus Minus
„The Smashing Machine”: Chleb, igrzyska i anatomia bólu
„Bezcenny pakunek”: Dar od Boga Pociągu Towarowego
Plus Minus
„Bezcenny pakunek”: Dar od Boga Pociągu Towarowego
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
„Tajemniczy pociąg”: Kafka jedzie pociągiem
Plus Minus
„Tajemniczy pociąg”: Kafka jedzie pociągiem
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie