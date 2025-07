Reforma kontraktów szpitali

We Francji obowiązywał podobny do polskiego system kontraktów dla szpitali, powodujący takie same kłopoty jak w Polsce. Przede wszystkim uniemożliwiający im zdobycie zewnętrznych pieniędzy na modernizację, bo żaden bank nie pożyczy firmie, której biznesplan zależy w 100 proc. od posiadania lub nie kilkuletniego kontraktu.

W latach 2004-2008 ruszyła we Francji reforma tzw. T2A, po francusku tarification à l’activité, co znaczy fakturowanie za wykonanie. Reforma zniosła kontrakty i francuski NFZ zaczął po prostu płacić za wszystkie wykonane operacje bez limitów, ale według taryfikatora, który jest rewidowany przez centralną i regionalne Agencje Medyczne. Minister zdrowia zaczął także naciskać, aby dyrektorami szpitali byli administratorzy z wykształceniem ekonomicznym, a nie sami lekarze.

W efekcie szpitale przestają się martwić o dochody/kontrakty, koncentrują się na leczeniu chorych, przyciąganiu specjalistów, inwestują w nowy sprzęt, łatwo dostają kredyty bankowe, bo nie mają już ograniczeń dochodu wynikających z krótkoterminowych kontraktów. Nawet fundusze private equity zaczynają inwestować w prywatne kliniki, które dzięki nowoczesnemu sprzętowi i lepszej organizacji pracy leczą po prostu taniej i zarabiają więcej, choć otrzymują od systemu takie samo wynagrodzenie jak szpitale publiczne.

Agencje prowadzące statystyki kosztów procedur medycznych analizują, czy w wyniku inwestycji niektóre ze szpitali wykonują je taniej, i wtedy obniżają stawkę oraz refundację na daną procedurę. Niektóre szpitale inwestują, aby obniżyć koszty, ale niektóre wolą skoncentrować się na bardziej opłacalnych procedurach i przestają leczyć deficytowe dla nich schorzenia. Ci chorzy trafiają do dużych szpitali państwowych, które muszą ich przyjąć. A państwo musi znaleźć inne fundusze, by pomóc tym szpitalom się utrzymać.

Cour des Comptes zaczął ostatnio alarmować w swoich raportach, że szpitale zaczynają preferować liczbę wykonanych procedur (bo maleją stawki), co powoduje spadek jakości usług. Zaczęła się więc dyskusja, w jaki sposób z czystej wyceny finansowej przejść na wycenę, która weźmie także pod uwagę jakość wykonanego zabiegu, uwarunkowania demograficzne i regionalne, które mogą spowodować, że w pewnych prefekturach szpitale mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Dyskusja trwa i o stopniu jej skomplikowania świadczy fakt, że francuski Senat przedłużył właśnie system T2A do końca 2028 r.

Liczby pokazują jednak, że wprowadzenie tej reformy zmniejszyło roczny deficyt francuskiego systemu ochrony zdrowia z 30 mld euro w 2011 r. do 1 mld euro w 2019 r. Pandemia co prawda spowodowała, że wzrósł on następnie w 2020 r. do 40 mld euro, ale ponownie spadł w 2021 r., by w 2023 r. wynieść 11 mld euro. W 2024 r. wzrósł ponownie do 15 mld euro. To nadal tylko połowa deficytu sprzed reformy i jeśli uznać argumenty raportu Cour des Comptes z 2014 r., że 7 mld euro deficytu to koszty złego zarządzania systemem przez francuski NFZ i jego partnerów, deficyt samej służby zdrowia wynosi ok. 8 mld euro.