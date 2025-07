W nowych wytycznych NCCN zaznaczono, że całkowite zaprzestanie palenia papierosów przez pacjentów i stosowanie zamiast tego któregoś z wyrobów MRTP może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwory oraz inne choroby związane z paleniem papierosów. Jednocześnie NCCN odradza równoczesne palenie papierosów i używanie alternatywnych produktów nikotynowych. Może to bowiem doprowadzić do kumulacji związków toksycznych i karcynogennych z takich wyrobów i narażenia na nie pacjentów.

Nowe wytyczne NCCN dla pacjentów onkologicznych: Zalecana całkowita rezygnacja z palenia papierosów

Pacjentów onkologicznych palących papierosy, jak zaznacza NCCN w swoich nowych wytycznych, powinno się zachęcać do całkowitej rezygnacji z nałogu, a także do stosowania zatwierdzonych form farmakoterapii. Natomiast pacjenci, którzy nie są w stanie zrezygnować z nikotyny i decydują się na używanie produktów alternatywnych, powinni być wspierani przez lekarzy w całkowitej rezygnacji z palenia papierosów. Używanie alternatywnych produktów nikotynowych powinno być monitorowane, co pozwoli uniknąć korzystania z nich przez pacjentów przy jednoczesnym paleniu papierosów.

Ponadto NCCN sugeruje, aby lekarze w przypadku pacjentów korzystających z nikotyny przeprowadzali z nimi pogłębione wywiady. Powinni uzyskać informację na temat rodzaju używanych produktów (papierosy, e-papierosy, podgrzewany tytoń lub woreczki nikotynowe).