Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wkracza do polityki cyfrowej UE

- Komisja Europejska rzadko zaczyna jakiś temat, czy podejmuje działanie w jakimś nowym obszarze z własnej inicjatywy. Przede wszystkim musi mieć mandat dany przez państwa członkowskie, żeby w danym obszarze podejmować działania, programować budżet, proponować inicjatywy legislacyjne i trochę temu służą te konkluzje – powiedziała w podcastcie „Rzecz o Zdrowiu” wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Reklama

Przyjęte konkluzje zawierają mandat do przeprowadzenia ogólnounijnego badania wpływu, jaki media społecznościowe i spędzanie nadmiernej ilości czasu przed ekranem wywierają na zdrowie i dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. – Komisja (Europejska – red.) już przygotowuje podstawę do rozpoczęcia tego badania. (…). Jest bardzo duża determinacja i ze strony samej Komisji i ze strony państw członkowskich, więc myślę, że te prace rozpoczną się bardzo, bardzo szybko – wskazuje Kacperczyk.

Ogólnounijne badanie wpływu na zdrowie psychiczne

Wyniki badania i wnioski zawarte w raporcie KE nie pozostaną bez wpływu na platformy cyfrowe. Furtkę do oddziaływania na biznes technologiczny otwierają też same konkluzje, które stanowią „włożenie stopy zdrowia psychicznego w drzwi w innych politykach sektorowych”. Jak tłumaczy Katarzyna Kacperczyk, regulacje, które pierwotnie koncentrowały się głównie na kwestiach bezpieczeństwa cyfrowego i aspektach technicznych, takie jak AI Act czy DSA, zawierały konkretne zalecenia, ale niewiele uwagi poświęcano w nich zdrowiu psychicznemu. To się zmieni, bo w przyjętych konkluzjach znalazło się zalecenie dla KE, żeby oceniając skuteczność obowiązujących rozwiązań prawnych i nakazów dla firm w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w sieci, brała również pod uwagę wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. – Choć w konkluzjach jest to tylko jedno zdanie, często właśnie jedno zdanie może mieć kluczowe znaczenie – zauważa wiceminister zdrowia.