W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Nvidia warta ponad 5 bilionów dolarów

Boom na sztuczną inteligencję napędza rekordy na rynku technologicznym. Wartość Nvidii po raz pierwszy w historii przekroczyła 5 bilionów dolarów. Spółka korzysta na ogromnych inwestycjach w centra danych oraz rozwój chipów AI serii Blackwell. Dodatkowym wsparciem są kontrakty z Departamentem Energii USA oraz współpraca z Nokią nad sieciami 6G i technologią AI Native. Administracja Donalda Trumpa, promując inwestycje w amerykańskie centra danych, pośrednio wzmacnia pozycję Nvidii i całego sektora technologicznego.

USA ograniczają obecność wojskową w Europie

Waszyngton ogłosił redukcję liczebności sił amerykańskich na wschodniej flance NATO. Rumunia i inne kraje regionu otrzymały już potwierdzenie decyzji. Polska – jak zapewnił minister Władysław Kosiniak-Kamysz – nie zostanie objęta cięciami. Ruch USA ma na celu optymalizację sił w Europie i przesunięcie części zasobów na Pacyfik.