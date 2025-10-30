Rzeczpospolita
Ekonomia
Nvidia przebija 5 bln dol., USA tną siły w Europie, Francja kontra Big techy

Nvidia jako pierwsza spółka w historii przekroczyła wartość 5 bln USD. USA ograniczają obecność wojskową w Europie, a Francja planuje podwoić podatek dla gigantów cyfrowych. Październik przyniósł inwestorom rekordowe zyski.

Publikacja: 30.10.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Nvidia warta ponad 5 bilionów dolarów

Boom na sztuczną inteligencję napędza rekordy na rynku technologicznym. Wartość Nvidii po raz pierwszy w historii przekroczyła 5 bilionów dolarów. Spółka korzysta na ogromnych inwestycjach w centra danych oraz rozwój chipów AI serii Blackwell. Dodatkowym wsparciem są kontrakty z Departamentem Energii USA oraz współpraca z Nokią nad sieciami 6G i technologią AI Native. Administracja Donalda Trumpa, promując inwestycje w amerykańskie centra danych, pośrednio wzmacnia pozycję Nvidii i całego sektora technologicznego.

Czytaj więcej

Jensen Huang, prezes Nvidii ma powody do zadowolenia. Dzięki akcjom spółki jest już ósmą najbogatszą
Globalne Interesy
Nvidia przebiła 5 bln dolarów wartości. To więcej niż PKB Niemiec

USA ograniczają obecność wojskową w Europie

Waszyngton ogłosił redukcję liczebności sił amerykańskich na wschodniej flance NATO. Rumunia i inne kraje regionu otrzymały już potwierdzenie decyzji. Polska – jak zapewnił minister Władysław Kosiniak-Kamysz – nie zostanie objęta cięciami. Ruch USA ma na celu optymalizację sił w Europie i przesunięcie części zasobów na Pacyfik.

Czytaj więcej

Żołnierze USA
Polityka
Ministerstwo Obrony Rumunii: USA zmniejszą liczbę żołnierzy na wschodniej flance NATO
Francja uderza w gigantów cyfrowych

Niższa izba francuskiego parlamentu przyjęła projekt podwojenia podatku dla największych firm technologicznych – takich jak Amazon, Alphabet, Microsoft czy Meta – z 3 proc. do 6 proc. przychodów. Minister finansów Roland Lescure zapowiedział kontynuację prac nad ustawą mimo ryzyka reakcji ze strony administracji Donalda Trumpa. Paryż dąży również do wprowadzenia podobnych regulacji na poziomie Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Przedstawiciele rządu na sali posiedzeń Sejmu
Podatki
Co z nowym podatkiem od cyfrowych gigantów? Jest rozdźwięk w rządzie Tuska

Październik miesiącem rekordów na giełdach

Dla inwestorów październik był wyjątkowo udany. Rekordy padły na tokijskim Nikkei, który przekroczył 51 tys. punktów, a także na warszawskim WIG i WIG20. Indeksy amerykańskie również ustanowiły nowe szczyty. Hossa trwa, choć prezes Fed Jerome Powell ostudził nastroje, zapowiadając ostrożność w dalszych obniżkach stóp procentowych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie

Nvidia warta ponad 5 bilionów dolarów

