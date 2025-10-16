– ADHD nie da się wyleczyć ani w żaden sposób pozbyć. Nie jest to bowiem zaburzenie czy choroba. To inaczej pracujący mózg. I trzeba się nauczyć z nim współdziałać – mówi psycholożka w rozmowie z Onetem. Podkreśla, że z ADHD się nie wyrasta. – Z wiekiem różne objawy mogą mieć inne natężenie, niż miały na przykład w dzieciństwie, ale ADHD nie da się wyleczyć ani w żaden sposób pozbyć – mówi.