ADHD u kobiet? Diagnoza pięć lat później niż u mężczyzn. Dlaczego?

Nowe badania zaprezentowane na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Neuropsychofarmakologii (ECNP) w Amsterdamie wskazują, że kobiety z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) otrzymują diagnozę średnio pięć lat później niż mężczyźni, mimo że objawy pojawiają się w tym samym wieku. Wyniki zostały również opublikowane w czasopiśmie „European Psychiatry”.

Publikacja: 14.10.2025 18:19

Kobiety z ADHD częściej zmagają się z lękiem, depresją i trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Zespół kierowany przez dr Silvię Amoretti ze szpitala Valle de Hebrón przeanalizował dane 900 dorosłych osób, które po raz pierwszy otrzymały diagnozę ADHD w wyspecjalizowanej klinice w Barcelonie. W grupie badanych 54,9 proc. stanowili mężczyźni, a 45,1 proc. kobiety. Średni wiek uczestników wynosił niecałe 37 lat. 

Badacze sprawdzali wiek, w którym dokonano diagnozy, nasilenie objawów, współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych, funkcjonowanie społeczne i poziom trudności w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy przeszli standaryzowane wywiady kliniczne i testy psychometryczne.

