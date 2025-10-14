Zespół kierowany przez dr Silvię Amoretti ze szpitala Valle de Hebrón przeanalizował dane 900 dorosłych osób, które po raz pierwszy otrzymały diagnozę ADHD w wyspecjalizowanej klinice w Barcelonie. W grupie badanych 54,9 proc. stanowili mężczyźni, a 45,1 proc. kobiety. Średni wiek uczestników wynosił niecałe 37 lat.

Badacze sprawdzali wiek, w którym dokonano diagnozy, nasilenie objawów, współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych, funkcjonowanie społeczne i poziom trudności w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy przeszli standaryzowane wywiady kliniczne i testy psychometryczne.